Twilight, Jackson Rathbone rivela la reazione di Robert Pattinson al trucco da vampiro

La star di Twilight Jackson Rathbone è tornato con la memoria all'epoca delle riprese, ricordando come il protagonista Robert Pattinson sia rimasto infastidito dal suo trucco da vampiro.

Rathbone interpretava Jasper Hale, un vampiro che si univa alla famiglia Cullen per lasciarsi alle spalle il suo passato sanguinoso e violento durante la Guerra Civile Americana. Insieme a Pattinson, ha ripreso il suo ruolo in tutti e cinque i film di Twilight, adattamento dei romanzi di Stephenie Meyer.

Durante un panel su Twilight all'Emerald City Comic Con, Rathbone ha ripensato alle riprese del film originale, diretto da Catherine Hardwicke e uscito nel 2008. L'attore ha rivelato che nessun membro del cast che interpretava i vampiri, in particolare Pattinson, amava il trucco e che addirittura non gradiva le giornate chiare e luminose a causa dei rapidi spostamenti della produzione per assicurarsi di girare le sequenze alla luce del sole in cui sarebbero apparsi più scintillanti.

Robert Pattinson in una sequenza del film Twilight

"Facevano tutti i test per lo scintillio della pelle, quindi ogni tanto si vedeva Rob [Pattinson] uscire dalla roulotte del trucco completamente incazzato e arrabbiato. Metà della sua faccia emanava scintille. Se c'era il sole dovevano farci sembrare scintillanti. Era una di quelle cose in cui usciva il sole e noi dicevamo: 'Evviva!'. Tranne che per la produzione: 'Questo ci frega ancora di più!'".

Robert Pattinson: "Ho rischiato di essere licenziato da Twilight perché sorridevo troppo poco"

Sebbene la teoria della Meyer sulla pelle dei vampiri sia incredibilmente dettagliata e si abbini perfettamente all'aspetto fisico dei vampiri, è anche indubbiamente una delle sue decisioni più controverse nel modo in cui ha affrontato queste figure letterarie. Molti critici hanno subito criticato questo elemento, con l'autrice di Intervista col vampiro Anne Rice che ci ha persino scherzato sopra, affermando che le sue creazioni li compiangevano.

Chissà se questo aspetto verrà mantenuto anche nell'annunciata serie televisiva basata su Twilight e attualmente in fase di sviluppo.