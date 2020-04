Twilight: New Moon, 11 scene tagliate dal film (video)

In un video, 11 scene tagliate da Twilight: New Moon, il secondo film della saga che vede protagonisti Robert Pattinson e Kristen Stewart.

In questo periodo Mediaset ha deciso di programmare alcune delle più celebri saghe cinematografiche degli ultimi decenni Questa sera tocca a Twilight: New Moon, di cui rivediamo volentieri alcune scene tagliate dal montaggio finale del film, e che trovate nel video qui sotto.

La storia d'amore tra il vampiro Edward Cullen (Robert Pattinson) e la giovane Bella (Kristen Stewart) prosegue con il film di Chris Weitz, tratto dall'omonimo romanzo di Stephanie Meyer. Come spesso accade in questi casi, il materiale eliminato dal montaggio finale è piuttosto corposo e su YouTube sono disponibili undici scene tagliate dal film, con il commento del regista, che ora brevemente vi riassumiamo.

1 - La torta di compleanno di Bella

Per festeggiare il compleanno della fidanzata di Edward, la famiglia di vampiri del ragazzo regala alla giovane una torta di compleanno, nell'imbarazzo generale causato dalla presenza di un essere umano in un covo di vampiri e dal suo legame con Edward.

2 - Guidando fino alla festa

Edward e Bella sono in auto, diretti ad una festa, e i due protagonisti cercano di affrontare una discussione sul loro complicato rapporto e sulle difficili dinamiche che lo caratterizzano.

3 - Svegliarsi nei boschi

Bella si addormenta e si risveglia nei boschi, con rumori inquietanti che la circondano. Infine la ragazza viene trasportata fra le braccia di un misterioso individuo.

4 - Charlie mette a letto Bella

Il padre di Bella, Charlie Swan, accompagna tra le braccia la figlia a letto. Bella apre gli occhi e si rigira inquieta nel letto.

5 - Le moto di Bob

Charlie conversa con Bob sulle sue motociclette e poi affronta la figlia Bella in una sequenza in strada davanti casa.

6 - Incidente in motocicletta

La sequenza mostra Jacob in sella ad una motocicletta che cade per un motivo apparentemente ignoto.

7 - L'incubo di Bella e la conversazione con Charlie

Bella chiacchiera con Jacob e poi nella sequenza successiva si risveglia in preda agli incubi e viene consolata dal padre, con il quale instaura una conversazione.

8 - Ricordando i campi

Jacob e Bella sono in macchina e iniziano una chiacchierata e Bella ricorda alcuni momenti passati con Edward nei prati intorno alla foresta.

9 - Mike viene lasciato al cinema

Mike si trova al cinema con Belle ma viene 'abbandonato' quando Jacob se ne va e la ragazza decide di seguirlo.

10 - Sono qui se vuoi parlare

Sotto una pioggia battente, Jacob e Bella si salutano. Charlie cerca di mostrare il proprio supporto alla figlia.

11 - Victoria alla guida

La sequenza mostra Victoria, una delle vampire principali antagoniste del film, alla guida di una Maserati poco prima di aggredire la donna seduta al suo fianco.

The Twilight Saga: New Moon vede Bella Swan (Kristen Stewart) abbandonata dal vampiro Edward Cullen (Robert Pattinson) mentre l'amico Jacob, segretamente innamorato di lei, si rivela essere un licantropo. Nel frattempo Victoria (Rachelle Lefevre) vuole ucciderla per vendicare la morte del fratello (Cam Gigandet).