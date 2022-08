Twilight: Taylor Swift voleva recitare in New Moon, ecco perché Chris Weitz ha rifiutato un suo cameo

Taylor Swift avrebbe potuto recitare in Twilight, come svelato dal regista Chris Weitz, che ha firmato la regia di New Moon.

In un episodio del podcast The Twilight Effect, condotto da Ashley Greene e Melanie Howe, il filmmaker ha raccontato degli interessanti retroscena.

Chris Weitz, parlando di New Moon, ha dichiarato: "Taylor Swift era un'enorme fan di Twilight, e avevamo lo stesso agente all'epoca. Mi ha detto: 'Taylor vorrebbe essere in questo film, non per te, ma perché è una Twi-hard'".

Il regista ha aggiungo che la star della musica era disposta ad apparire con qualsiasi ruolo, anche con un piccolo cameo in una caffetteria o un ristorante: "Voleva semplicemente essere nel film".

Weitz ha però respinto la richiesta dell'agente, sostenendo che fosse troppo famosa per apparire sullo schermo: "La cosa più difficile per me era pensare a questo momento in cui Taylor Swift entra in scena e la si vede sullo schermo. Per cinque minuti nessuno sarebbe stato in grado di capire qualcosa".

Il filmmaker rimpiange però la sua scelta: "Se ci penso mi dò da solo dello stupido perché penso che avrei potuto trascorrere del tempo con Taylor Swift e probabilmente ha pensato 'Chi è questo idiota?'. Ma alle volte prendi delle decisioni pensando che siano la scelta migliore per il film ".