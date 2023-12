The Twilight Saga - New Moon, Taylor Lautner: 'Mi volevano sostituire con un attore più muscoloso'

Taylor Lautner ha raccontato di quando è stato quasi rimpiazzato per il ruolo di Jacob nel secondo capitolo della saga di Twilight. Durante un'intervista al podcast Call Her Daddy, Lautner ha rivelato che originariamente avrebbe dovuto interpretare Jacob Black solo nel primo film del franchise e che ha dovuto lottare per continuare ad avere il ruolo.

"Il mio personaggio nel primo libro doveva essere un ragazzino di 16 anni, un po' magro, e a metà di New Moon si trasforma in un uomo di 25 anni, muscoloso e dall'aspetto imponente. Allora il team per il secondo capitolo della saga voleva ingaggiare un ragazzo muscoloso di circa 20 anni che ricoprisse il ruolo di Jacob per il resto del franchise. Ho dovuto lottare per riavere il mio ruolo", ha detto l'attore.

Lautner allora ha iniziato ad allenarsi duramente per circa nove mesi, ingrassando 20-25 chili. "Mi sono preparato bene e solo così ho potuto rifare il provino per il ruolo", ha concluso Lautner.

I problemi di immagine corporea

Più avanti nel podcast, Lautner ha parlato di come la crescita sotto i riflettori abbia influenzato la sua immagine corporea. "Negli ultimi sette anni ho avuto a che fare con molti problemi di immagine corporea perché nel franchise, come sapete, non indossavo molti vestiti. E poi avevo 17, 18, 19 anni, ed era molto più facile avere un corpo così, ma è per quello che la maggior parte del mondo principalmente mi conosce", ha rivelato Lautner che solo a maggio si è dovuto difendere da ulteriori critiche sul suo attuale aspetto fisico.

Lautner ha ringraziato gli amici e la moglie Taylor Dome (presente durante l'intervista) per averlo aiutato a risolvere i problemi relativi alla sua immagine. "Ora sto molto meglio, ma ci sono ancora giorni buoni e giorni cattivi", ha concluso l'attore.