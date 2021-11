Twilight, Kristen Stewart commenta la relazione con Robert Pattinson: "Eravamo giovani e stupidi"

Kristen Stewart ripensa ai giorni della relazione sentimentale con la costar di Twilight, Robert Pattinson, spiegando che all'epoca i due attori erano giovani e stupidi.

Robert Pattinson e Kristen Stewart in una sequenza di Twilight

L'attrice di Spencer, 31 anni, ha riflettuto sulla realizzazione nata sul set del franchise teen vampiresco di successo, raccontando al New Yorker l'incontro con la costar Robert Pattinson durante le selezioni.

"Era così chiaro chi funzionava", ha spiegato la Stewart riferendosi agli screen test per verificare la chimica con i potenziali interpreti di Edward che avrebbero dovuto affiancarla. "Robert Pattinson aveva un approccio intellettuale misto all'aria di chi pensa 'Non me ne frega un f--- di questo, ma lo farò funzionare.' Mi sentivo nello stesso modo. In ogni caso, eravamo giovani e stupidi e anche se non posso dire che l'abbiamo reso migliore, è ciò di cui quel materiale aveva bisogno ed è quello che chiunque interpretasse quei ruoli aveva bisogno di sentire".

Kristen Stewart spiega, inoltre, che la regista di Twilight Catherine Hardwicke era "la persona perfetta per realizzare un romance per giovani adulti che contenesse questi elementi romantici cupi. Aveva questa visione infantile e stimoli adolescenziali, e tutta la sua sensibilità era concentrata sul realizzare un film che fosse arrapato e arrogante."

La Hardwicke ha dichiarato al New Yorker che riteneva Kristen Stewart la persona giusta per la saga, anzi, l'unica in grado di interpretare Bella: "Lei è Bella. Deve essere Bella, perché ne fornisce una versione così radicata e reale. Ho costruito l'intero film intorno a lei".

All'epoca Kristen Stewart e Robert Pattinson si sono frequentati per qualche anno dopo essersi incontrati sul set di Twilight e sembravano una coppia affiatata fino a quando non sono emerse le foto dell'attrice mentre baciava il regista di Biancaneve e il cacciatore Rupert Sanders. Dopo una breve rottura, la coppia si è riconciliata per poi lasciarsi definitivamente nel 2013.