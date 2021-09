Chi è il marito di Jessica Chastain, Gian Luca Passi de Preposulo

Il marito di Jessica Chastain si chiama Gian Luca Passi de Preposulo e ha sposato l'attrice statunitense nel 2017, dopo ben cinque anni di relazione. L'uomo, proveniente da Bergamo, appartiene all'alta nobiltà italiana ed è cinque anni più giovane della star di Molly's Game.

Gian Luca è nato a Treviso e, secondo i siti specializzati in araldica e origini del cognome, i De Preposulo sono documentati da poco prima dell'anno Mille, mentre il cognome Passi risale a inizio 1300, quando un antenato dell'attuale marito di Jessica portò la pace tra guelfi e ghibellini nel bergamasco.

Il trentaquattrenne è anche un ex rugbista nella Benetton Rugby, un ex direttore delle pubbliche relazioni di Armani e attualmente lavora come manager di Moncler. Il marito dell'attrice americana non fa parte dello star system, ma ha molti amici ad Hollywood come Leonardo DiCaprio e George Clooney.

Nel corso di un'intervista con Elle, Jessica Chastain ha parlato di quanto sia difficile, per lei, parlare del marito e discutere i propri sentimenti pubblicamente: "Se metto in piazza la mia vita sentimentale, i media parleranno solo di questa e non più del mio lavoro di attrice. Ancora peggio quando anche il tuo compagno è famoso. Il successo chiama il successo e i paparazzi sono dappertutto. Ricordo un'intervista a Jennifer Garner, dove le rivolgevano unicamente domande sulla sua maternità e su Ben Affleck. Rimasi scioccata. Per questo motivo, da tempo, ho deciso di frequentare e di innamorarmi solo di persone qualunque. L'amore dura ancora di più quando non lo spiattelli sui giornali".