Ecco chi è Enrica Cenzatti, l'ex moglie di Andrea Bocelli che incontrò il tenore per la prima volta quando aveva soltanto diciassette anni.

Enrica Cenzatti è la prima moglie di Andrea Bocelli, famosissimo tenore e cantante pop italiano. La donna, che non ha mai fatto parte del mondo dello spettacolo e non ama particolarmente i riflettori, conobbe Andrea quando aveva soltanto 17 anni e se ne innamorò subito.

Quando i due si conobbero Bocelli suonava il piano in un bar e lei, entrando, rimase subito molto colpita dall'artista. Nel 1992 i due si sposarono e tre anni dopo arrivò il loro primo figlio, Amos, mentre nel 1997 nacque Matteo che in seguito ha deciso di seguire le orme del padre, diventando un cantante affermato.

La coppia si è separata nel 2002 e qualche anno dopo Andrea ha incontrato Veronica Berti che nel 2014 è diventata la sua seconda moglie. Dalla loro unione, prima del matrimonio, è nata Virginia che ha coronato il loro amore. Dopo la rottura con il tenore la Cenzatti si è trasferita in una villa a Forte dei Marmi insieme ai figli, mentre il cantante ha deciso di vivere nelle vicinanze per restare vicino ai suoi figli: Amos e Matteo.

Andrea Bocelli, durante un'intervista di qualche anno fa, ha dichiarato che in gioventù non è stato fortunato con le donne e che si è poi rifatto strada facendo; a proposito dell'amore il cantante ha rilasciato la seguente dichiarazione alla rivista People: "Se la porta della camera da letto si apre su qualcosa di bello e interessante, allora l'amore durerà. Se invece si apre su qualcosa che è noioso o poco interessante, non durerà."