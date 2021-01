Twilight: Henry Cavill era la prima scelta di Stephenie Meyer per il ruolo di Edward Cullen

Robert Pattinson è e sarà sempre il romantico vampiro Edward Cullen nella mente delle numerose fan di Twilight sparse per il mondo, ma la prima scelta dell'autrice della saga teen era assai diversa. Per Stephenie Meyer l'interprete perfetto di Edward era Henry Cavill.

Robert Pattinson e Kristen Stewart in una scena di Twilight (2008)

Prima dell'avvio dei camera test nel 2007, Stephenie Meyer usava usando il suo blog per comunicare ai fan le sue idee sul casting per il futuro adattamento cinematografico della sua saga letteraria, e l'attore de L'uomo d'acciaio Henry Cavill era in cima alla classifica. All'epoca, Cavill era un attore poco noto, un astro nascente su cui la scrittrice aveva messo gli occhi. Ecco cosa scriveva Stephenie Meyer sul blog:

"Sono passati gli anni, i miei attori sono invecchiati e penso che sia giunto il momento di un recasting per il film di Twilight. (Per divertimento, ovviamente! Non ho ancora voce in capitolo su chi assumere.) La cosa più deludente per me è perdere il mio Edward perfetto. Henry Cavill ha ora ventiquattro anni. Concendiamoci un momento per il lutto..."

La preparazione di Twilight ha richiesto un lungo processo iniziato nel 2004, la sceneggiatura originale era molto diversa dal materiale di partenza 8il romanzo della Meyer). Al momento il cui il vero casting ha preso il via la stessa scrittrice si è resa conto che ormai Henry Cavill era troppo vecchio per interpretare l'adolescente immortale Edward Cullen. in più, la scrittrice non aveva voce in capitolo sulle scelte dei produttori che hanno scommesso su Robert Pattinson. Scommessa vinta, a giudicare dal successo del franchise.

Nonostante tutto, però, Stephenie Meyer non si era arresa all'idea di rinunciare a Henry Cavill nella sua opera e vavea lanciato un piano B che è rimasto, però, inascoltato. Eccolo:

"Non sono disposta a rinunciare completamente a Henry; poiché ho sentito che Charlie Hunnam rifiuta di prendere in considerazione le sceneggiature che includono i vampiri, propongo che Henry interpreti Carlisle! Henry oserebbe scoprire se le bionde si divertono di più?"