Primo figlio per Robert Pattinson, la star di The Batman e Suki Waterhouse sono diventati genitori

La coppia è stata immortalata a spasso con un passeggino per le strade di Los Angeles.

Le immagini pubblicate dal Mail Online che mostrano Robert Pattinson e Suki Waterhouse a Los Angeles mentre sono in compagnia di un passeggino secondo la stampa sarebbe la conferma che i due attori hanno avuto il loro primo figlio.

Entrambi vestiti con un look informale, Pattinson e Waterhouse erano accompagnati dalla madre dell'attrice, Elizabeth. Le foto pubblicate sui giornali americani immortalano la star di The Batman trasferire il piccolo dal passeggino al seggiolino dell'auto.

La storia d'amore

Suki Waterhouse ha svelato la propria gravidanza al Corona Capital Festival di Città del Messico lo scorso novembre, scherzando con il pubblico sul proprio outfit:"Ho deciso di indossare qualcosa di particolarmente scintillante oggi perché pensavo che potesse distrarvi da qualcos'altro che sta succedendo".

Robert Pattinson e Suki Waterhouse si frequentano dal 2018. A dicembre era trapelato il rumor che la coppia fosse in procinto di sposarsi ma la voce non è stata confermata ufficialmente. Pattinson tornerà nel ruolo di Bruce Wayne nel sequel di The Batman e nel 2025 sarà tra i protagonisti di Mickey 17, il nuovo film del regista sudcoreano Bong Joon-ho.