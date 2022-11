Henry Cavill non è dispiaciuto per aver perso il ruolo di Edward nei film di Twilight

Henry Cavill ha svelato la sua reazione dopo aver scoperto che la scrittrice Stephenie Meyer lo riteneva il perfetto interprete per il vampiro Edward Cullen nei film di Twilight.

L'attore era ospite del podcast Happy Sad Confused e ha avuto modo di commentare il fatto di aver perso l'iconico ruolo, assegnato a Robert Pattinson.

L'attuale interprete di Superman ha spiegato che non c'è alcuna rivalità tra lui e il suo collega. Come ha spiegato Henry Cavill, infatti, non ha sofferto particolarmente per non essere stato scelto per Twilight: "Non c'è alcun problema con lui perché non sapevo del film. Non sapevo che volessero scegliermi per il ruolo di Edward e internet all'epoca non era lo strumento che è ora, quindi l'ho scoperto solo in un secondo momento".

L'attore ha quindi aggiunto: "Quando l'ho scoperto ho pensato 'Oh, okay, sarebbe stato bello'".

Il primo adattamento dei romanzi in cui si racconta la storia d'amore tra Bella e il vampiro Edward è arrivato nelle sale nel 2008 e, probabilmente, il potenziale successo della saga avrebbe forse ostacolato il suo coinvolgimento nel film L'uomo d'acciaio, prima apparizione sul grande schermo del Clark Kent versione Cavill.

Non risulta quindi particolarmente inspiegabile il fatto che Henry non consideri l'occasione un'opportunità sprecata nella sua carriera.