Robert Pattinson sorprende il CinemaCon e anticipa il 'bizzarro' Mickey 17 di Bong Joon-ho

Robert Pattinson ha fatto un'apparizione a sorpresa al CinemaCon di Las Vegas per introdurre il trailer di Mickey 17, bizzarra pellicola futuristica diretta dal coreano Bong Joon-ho, anche lui presente alla convention.

"Sono stato il più grande fan di Bong per molti, molti anni; lui è il mio eroe", ha detto Pattinson al pubblico. "Mi è stata inviata la sceneggiatura; mi è stato detto 'Adorerai la sceneggiatura, ma il ruolo è impossibile'. È stato molto, molto emozionante per me. Ho pensato che fosse la sceneggiatura più insolita, bizzarra e divertente mai letta."

Mickey 17, futuristico film di fantascienza, è il primo lungometraggio di Bong Joon-ho dopo la vittoria dell'Oscar per Parasite e vede protagonista Robert Pattinson nei panni di un uomo di nome Mickey, che muore e viene ripetutamente ristampato in nuovi corpi per compiere pericolose missioni su un pianeta lontano. Il numero che affianca il nome indica la versione attuale del personaggio.

La sinossi di Mickey 17

"Parla di un uomo semplice che alla fine salva il mondo", ha anticipato Bong al pubblico del CinemaCon parlando della trama del film. "È un tipo bizzarro di viaggio dell'eroe."

La storia di Mickey 17 si ispira al romanzo di Edward Ashton Mickey7, che racconta una spedizione umana per colonizzare un pianeta nello spazio profondo. Come parte della missione, l'equipaggio utilizza dei cloni che possono rinascere ed essere ristampati più volte per compiti considerati troppo pericolosi per la vita umana. Alla morte, un Sacrificabile può rinascere con la maggior parte dei suoi ricordi intatti.

Bong ha spiegato la scelta di modificare il titolo rispetto al romanzo originale.

"Abbiamo optato per Mickey 17 perché corrisponde al numero di volte in cui muore", ha detto il regista al pubblico. "Lo uccido 10 volte di più."

La descrizione del trailer

Il trailer mostrato al CinemaCon si apre su un'astronave che fluttua nello spazio, mentre una voce artificiale chiede come sta Mickey (Robert Pattinson). "Immagino di avere un po' di vertigini", risponde lui, che viene sottoposto a una scansione completa del corpo per raccogliere dati anagrafici da utilizzare per ristampare una nuova versione dopo la sua morte.

"Essendo un Sacrificabile, mi hanno fatto lavorare come un matto in una missione dopo l'altra", dice Mickey nel filmato. "Anche al mio 17esimo giro, odio morire."

Il trailer continua mostrando più versioni di Mickey una accanto all'altra. Pattinson ha confessato che era incuriosito dall'idea di interpretare _"due personaggi molto divertenti":

"Mickey 17 è qualcuno che ha le aspettative più basse sulla sua vita, eppure il mondo continua a portare avanti quelle aspettative al punto da costringerlo ad avere un lavoro che lo tortura ogni giorno" ha spiegato Pattinson. "E poi arriva il clone 18, che ha un danno al lobo frontale e mancanza di autocontrollo, la sua libido è fuori controllo. È come interpretare un gemello malvagio."

Bong ha anche anticipato il cast di supporto del film, rivelando che Naomi Mackie interpreta la fidanzata di Mickey, Mark Ruffalo è "un dittatore molto divertente" e Steven Yeun interpreta un amico di Mickey, definito "un altro pazzo nel film". "L'alchimia tra Steven e Rob è speciale", ha aggiunto Bong.