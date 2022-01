Twilight, parla la regista: "Al provino Kristen Stewart e Robert Pattinson si sono baciati sul mio letto"

La chimica sullo schermo tra Robert Pattinson e Kristen Stewart è stata immediatamente evidente alla regista di Twilight Catherine Hardwicke, che ha ricordato la prima audizione in cui i due interpreti si sono baciati sul suo letto.

Robert Pattinson e Kristen Stewart in una sequenza di Twilight

Catherine Hardwicke, 66 anni, è apparsa nel podcast The Big Hit Show dove ha ricordato l'audizione tra Robert Pattinson e Kristen Stewart che si è svolta nella sua camera da letto:

"Questa è la mia camera da letto, sempre la mia camera da letto, sempre lo stesso letto. E Rob e Kristen hanno fatto l'audizione proprio qui sul letto. Hanno provato la scena del bacio, lui è caduto ed è atterrato proprio lì su questo pavimento."

La regista ha rivelato che Pattinson "è entrato e si era tinto i capelli di nero per qualche scommessa, e poi era tutto spettinato. Era un po' fuori forma. La sua maglietta era sgualcita, e io mi sono detta, 'Ooh, ok. Okay, vediamo come va. Rob e Kristen hanno fatto l'audizione sul mio letto, la scena del bacio, Rob era così preso dalla scena che è caduto dal letto. Gli ho detto, 'Amico, calmati'. Io riprendevo tutto con la mia piccola videocamera, qualunque cosa."

Twilight, Kristen Stewart commenta la relazione con Robert Pattinson: "Eravamo giovani e stupidi"

La chimica tra i due giovani interpreti era innegabile tanto che "alla fine Kristen ha detto 'Deve essere Rob'. Mi sono detta, 'Kristen aveva 17 anni. Non voglio essere coinvolta in cose illegali. Quindi ricordo di aver detto a Rob 'A proposito, Kristen ha 17 anni. Nel nostro paese è illegale avere rapporti sessuali...' E lui ha detto 'Oh, va bene, qualunque cosa'".