Robert Pattinson produrrà How To Save A Marriage e Sony si è aggiudicata i diritti del film

Sony Pictures, battendo la concorrenza, si è aggiudicata i diritti del film How To Save A Marriage, progetto che verrà prodotto da Robert Pattinson.

La sceneggiatura è firmata da Ross Evans e la star di The Batman sarà coinvolta come produttore in collaborazione con Brighton McCloskey, tramite la loro Icki Eneo Arlo, in collaborazione con Entertainment 360.

I primi dettagli del progetto

Attualmente non sono stati svelati i dettagli della storia raccontata in How To Save A Marriage e il film è nelle prime fasi dello sviluppo.

Robert Pattinson, attualmente, è impegnato solo in veste di produttore, ma potrebbe in futuro ottenere anche una parte nel film.

Sony sembra fosse particolarmente convinta dal progetto, riuscendo a battere numerosi avversari che avrebbero voluto aggiudicarsi i diritti del film.

I prossimi film di Pattinson

L'attore, prossimamente, sarà il protagonista di Mickey17 e del sequel di The Batman. L'attore, inoltre, ha iniziato a lavorare in modo attivo come produttore.

Il secondo capitolo delle avventure di Bruce Wayne con star Pattinson arriverà, come annunciato recentemente, più tardi del previsto: la data di uscita è infatti slittata al 2 ottobre 2026, un anno dopo la data annunciata in precedenza.

Nel cast del sequel diretto da Matt Reeves, per ora, è confermata solo la presenza di Pattinson, anche se altri nomi dovrebbero essere aggiunti alla lista degli interpreti coinvolti nei prossimi mesi. Attualmente, inoltre, Warner Bros e DC non hanno confermato nessun dettaglio riguardante la trama del progetto, sviluppato in modo indipendente dal DC Universe guidato da Peter Safran e James Gunn.