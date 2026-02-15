Toy Story 5, il poster internazionale cambia le regole del gioco: Forky pronto a dire “sì”?

Il nuovo poster internazionale di Toy Story 5 svela un sorprendente cambio di status quo per Forky e anticipa le ambizioni del quinto capitolo Pixar. Tra nuovi personaggi, tecnologia invadente e volti storici, la saga prepara una nuova fase.

Forky cambia vita

Il nuovo poster internazionale di Toy Story 5 non è soltanto un'operazione promozionale, ma un piccolo manifesto d'intenti. Al centro dell'immagine trovano spazio i giocattoli più amati da Bonnie, affiancati da nuove presenze che promettono di complicare ulteriormente l'equilibrio del gruppo. Tra questi spicca Lilypad, un tablet intelligente a forma di rana, presentato come una minaccia tecnologica al concetto stesso di gioco tradizionale. Un'idea che sembra dialogare apertamente con il presente, mettendo i protagonisti di fronte a un mondo che corre più veloce di loro. Ma a catturare davvero l'attenzione dei fan è il dettaglio che riguarda Forky.

Il personaggio, introdotto in Toy Story 4 come incarnazione dell'esistenzialismo usa-e-getta, appare nel poster elegantemente vestito accanto a Knifey, lasciando intendere un possibile matrimonio tra i due. Un cambio di status quo ironico e tenero allo stesso tempo, che ribalta la natura caotica del personaggio e lo proietta in una dimensione sorprendentemente stabile. Un'evoluzione che, se confermata nel film, rappresenterebbe una delle trasformazioni più nette mai viste nella saga.

Il contesto produttivo rende questo ritorno ancora più significativo. Dopo anni complessi segnati dalle scelte dell'era Chapek e dalla distribuzione diretta su Disney+, Pixar ha trovato nuova linfa tornando ai franchise storici. I numeri parlano chiaro: Inside Out 2 ha superato 1,6 miliardi di dollari, dimostrando quanto il pubblico sia ancora affezionato a mondi già conosciuti. Toy Story 5 arriva quindi come una scommessa calcolata, una mossa che punta a consolidare il legame emotivo con più generazioni di spettatori.

Tecnologia, nuovi personaggi e il peso dell'eredità narrativa

Dal punto di vista narrativo, Toy Story 5 sembra voler riflettere apertamente sul rapporto tra giocattoli e tecnologia. Lilypad, doppiata da Greta Lee, incarna una nuova idea di intrattenimento, capace di rendere "esponenzialmente più difficile" il ruolo di Woody, Buzz e compagni. Non più solo antagonista, ma simbolo di un cambiamento culturale che mette in crisi l'identità stessa dei giocattoli.

Accanto a lei fanno il loro debutto Atlas, Snappy e Smarty Pants, quest'ultimo con la voce di Conan O'Brien, un innesto che promette un registro brillante e autoironico. Il ritorno del cast storico rafforza ulteriormente l'operazione: Tom Hanks presta ancora la voce a Woody, Tim Allen torna nei panni di Buzz Lightyear, Joan Cusack ridà energia a Jessie, mentre Tony Hale riprende il ruolo di Forky, accompagnandolo in questa nuova fase della sua esistenza.

Non è un caso che proprio Jessie sia indicata come figura centrale del quinto capitolo. Il personaggio, da sempre legato ai temi dell'abbandono e della resilienza, sembra il punto di vista ideale per osservare un mondo che cambia. Come hanno spiegato Andrew Stanton e la co-regista Kenna Harris, "è stato un viaggio divertente e toccante esplorare come i nostri giocattoli storici reagiscono al mondo tecnologico di oggi". E ancora: "Vedere Greta Lee dare vita a Lilypad, bilanciando antagonismo, umorismo e cuore, è stato incredibile".

Diretto da Andrew Stanton e prodotto da Lindsey Collins, Toy Story 5 arriverà nei cinema il 19 giugno 2026. Il poster, nel frattempo, fa il suo lavoro: suggerisce, stuzzica e promette una nuova partita, in cui anche i giocattoli più improbabili possono crescere, cambiare e - forse - sposarsi.