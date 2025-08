Da Toy Story a Seven, 5 film che quest'anno compiono trent'anni da rivedere oggi

Il 1995 fu un anno spartiacque per il cinema moderno: cani che non sanno di essere lupi, giocattoli che non sanno di essere vivi e film che non sanno ancora che non avranno mai età. Trent'anni dopo, infatti, queste pellicole non sono solo anniversari da celebrare, ma ponti tra la nostra memoria collettiva e il presente. Attuali e godibili più che mai, da vedere e rivedere.

In un tempo dominato da franchise e remake digitali, ricordare quei titoli ci riporta a un cinema capace di sorprendere, emozionare e mettere al centro una storia vera. Rivedere questi film oggi significa restituire valore al cinema che osa innovare, emozionare, raccontare. Non importa quanto passa il tempo, certi film restano vivi perché parlano un linguaggio che supera il tempo. Ecco cinque film del 1995 che oggi, dopo tre decenni, restano monumenti vivi, capisaldi dell'animazione, del thriller, della fantascienza, del noir e del cinema d'azione.

1. Toy Story

Quando uscì nell'ottobre 1995, Toy Story cambiò per sempre il linguaggio del cinema d'animazione. È il primo lungometraggio interamente realizzato in computer grafica, firmato da John Lasseter e Pixar, che ha ridefinito il modo di raccontare storie destinate a bambini e adulti. L'avventura degli inseparabili Woody e Buzz Lightyear è ancora oggi una lezione di empatia e ironia, in un universo di giocattoli dal cuore vero. Il suo successo non fu solo tecnico: la sceneggiatura costruisce relazioni autentiche, il legame tra i personaggi emoziona e diverte.

Una scena di Toy Story

Questi trent'anni hanno dato vita a un impero narrativo: sequel premiati, spin-off, cortometraggi e merchandising colossale. L'unico limite, se così vogliamo chiamarlo, è l'infinito e oltre.

2. Balto

Nel dicembre 1995 arrivò nelle sale Balto, film d'animazione prodotto da Amblimation e distribuito dalla Universal. Diretto da Simon Wells, racconta la storia vera, seppur romanzata, del cane-lupo Balto che salvò decine di vite durante l'epidemia di difterite a Nome, in Alaska, nel 1925. A metà tra realtà e fiaba, Balto è un racconto di coraggio, marginalità e identità: il protagonista è un outsider, né cane né lupo, che cerca il proprio posto nel mondo.

L'animazione tradizionale, curata con stile, si accompagna a una narrazione che non teme la malinconia. Rispetto a giganti Disney dell'epoca, Balto ebbe minor successo al botteghino, ma è diventato un cult per chi ama le storie eroiche in punta di zampa. L'unica debolezza può risiedere nella semplicità della struttura narrativa, ma la sua intensità emotiva compensa ogni difetto.

3. Seven

David Fincher firma uno dei thriller più agghiaccianti e memorabili degli anni '90 con Brad Pitt e Morgan Freeman che interpretano due detective impegnati in una caccia spietata a un serial killer che usa i sette peccati capitali come collegamento metaforico per i suoi delitti. La sceneggiatura si costruisce sul crescendo dell'orrore psicologico, culminando in uno dei finali più scioccanti del cinema moderno.

Brad Pitt in una scena di Seven (Se7en)

La pellicola esplora la corruzione del male e la fragilità dell'uomo con mano ferma, con atmosfere cupe, pioggia costante e un immaginario visivo che anticipa il noir contemporaneo. L'unica riserva: la violenza rappresentata è cruda, disturbante, e può risultare eccessiva per un pubblico sensibile. È un thriller profondo, ancora oggi studiato come archetipo del genere.

4. Jumanji

Uscito nel dicembre 1995, Jumanji è una favola avventurosa con Robin Williams, basata sul libro di Chris Van Allsburg. La trama ruota attorno a un gioco da tavolo magico (o sarebbe meglio dire maledetto?) che trasforma ogni turno in un evento reale, catapultando i protagonisti in un vortice di disastri naturali, animali selvaggi e salti temporali.

Una scena di Jumanji

Joe Johnston dirige abilmente una storia che alterna paura, stupore e tenerezza. Gli effetti speciali oggi possono apparire datati, ma l'immaginario che ne scaturisce è ancora ricco di fascino. Jumanji è un viaggio nella fantasia e nella paura infantile, una pietra miliare del cinema per famiglie, reso immortale dalla sensibilità comica e drammatica di Williams.

5. Braveheart - Cuore impavido

Con Braveheart - cuore impavido, Mel Gibson firma una delle epopee storiche più amate e premiate degli anni '90. Uscito nel 1995, il film racconta la ribellione del patriota scozzese William Wallace contro l'occupazione inglese. Tra battaglie epiche e momenti lirici, la pellicola si impone per la forza iconica della sua regia e la colonna sonora evocativa.

Una scena di Braveheart

Le scene di guerra sono orchestrate con precisione brutale, ma è l'ideale di libertà gridato fino all'ultimo respiro a rendere Braveheart indimenticabile. Le critiche storiche per alcune imprecisioni non hanno scalfito il suo impatto culturale: resta una delle opere più potenti del cinema bellico moderno.

