Toy Story 5: un cartellone pubblicitario scatena le ipotesi dei fan di Taylor Swift

La campagna promozionale di Toy Story 5 ha scatenato i commenti e le ipotesi dei fan di Taylor Swift a causa di un cartellone pubblicitario che ha alimentato le teorie di un coinvolgimento della star della musica nel nuovo lungometraggio targato Disney - Pixar.

I rumors hanno continuato a diffondersi online nonostante i produttori sembravano aver smentito che ci sia qualcosa di vero.

Un cartellone che alimenta le ipotesi

La nuova ondata di supposizioni è stata causata da un cartellone pubblicitario che in cui sono state stampate le lettere TS. Nonostante fosse chiaro che si tratti della promozione di Toy Story 5, i fan di Taylor Swift hanno fatto notare che sono anche le iniziali della loro beniamina e che, in precedenza, Disney e Pixar non hanno mai usato quella grafica nella campagna di marketing del film, oltre a notare l'assenza del numero 5.

Nel cartellone ci sono poi 13 nuvole, il numero preferito da Taylor.

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In precedenza i fan avevano già ipotizzato che Swift avesse dato voce a uno dei personaggi o che avesse scritto e interpretato una canzone originale.

Il regista Andrew Stanton ha però smentito che la cantautrice abbia realizzato il brano utilizzato sui titoli di coda: "I rumors ci hanno sorpresi. Saremmo davvero onorati. La triste verità è che, e abbiamo visto il film durante il mix la scorsa settimana mentre veniva concluso, la canzone alla fine non era di Taylor Swift".

Il primo 'indizio' del coinvolgimento di Taylor

I produttori, i portavoce della Disney e della star della musica non hanno tuttavia smentito in modo ufficiale che Taylor sia coinvolta nel progetto. A dare il via alle ipotesi dei fan era stato un misterioso conto alla rovescia che era apparso sul sito ufficiale di Swift e in cui apparivano delle nuvole, elemento grafico che sembrava identico alla carta da parati di Toy Story.

Il countdown era poi scomparso, tuttavia i fan avevano già iniziato a condividere online ipotesi di ogni tipo, legate anche al fatto che il 19 giugno, giorno in cui arriverà il quinto capitolo della storia di Woody e Buzz negli USA (che sembra non sarà l'ultimo capitolo della storia), è l'anniversario dell'uscita del suo primo singolo, Tim McGraw e che potrebbe quindi essere il momento per la diffusione della Taylor's Version del suo primo album.

Per ora non resta quindi che attendere per scoprire se c'è qualcosa di fondato nelle teorie dei fan!