Toy Story 5, Taylor Swift realizza il suo sogno di bambina e canta nel nuovo film

La popstar ha scritto e interpretato "I Knew It, I Knew You", brano originale del nuovo film Pixar in uscita il 18 giugno, ispirato al personaggio della cowgirl Jessie.

Taylor Swift entra ufficialmente nel mondo di Toy Story 5 e lo fa a modo suo, regalando una collaborazione destinata a emozionare il pubblico e a lasciare il segno. La superstar americana ha infatti inciso I Knew It, I Knew You, brano inedito realizzato appositamente per il nuovo film Disney-Pixar e già disponibile sulle piattaforme digitali.

Per l'artista si tratta di un progetto speciale, che la porta per la prima volta all'interno di uno dei franchise animati più celebri di sempre. Il brano accompagna il ritorno della cowgirl Jessie sul grande schermo e rappresenta un ritorno alle origini anche per Swift, che torna al country degli esordi.

Un incontro inedito, quindi, tra l'universo musicale di Swift e quello dei giocattoli più amati del cinema. Un'esperienza che la cantante stessa ha accolto con entusiasmo e un pizzico di emozione, ricordando in un post sui social il suo legame speciale con la saga.

Taylor Swift, la canzone originale per Toy Story 5

Una scena di Toy Story 5

I Knew It, I Knew You nasce dall'incontro tra Taylor Swift e Jessie, la cowgirl introdotta in Toy Story 2 e diventata nel tempo uno dei personaggi più amati della saga. Annunciando il brano sui social con un video in cui si vede lei bambina vestita molto simile a Jessie, la cantante ha spiegato: "Ho scritto questa canzone dopo aver visto una prima versione del film e mi sono innamorata della storia di Jessie". Swift ha aggiunto di aver sentito un legame immediato con il personaggio e con l'universo Pixar che l'ha accompagnata fin dall'infanzia.

La regina del pop aveva cinque anni quando il primo Toy Story arrivò al cinema e rivoluzionò l'animazione, portando sul grande schermo il primo lungometraggio realizzato interamente in computer grafica. Per questo l'artista ha definito il suo ingresso in Toy Story 5 "un sogno che si realizza", ricordando quanto quei personaggi abbiano segnato la sua crescita.

"Toy Story ha fatto parte della mia vita da sempre", ha scritto in un post Instagram, spiegando di aver voluto trasformare quell'affetto in una canzone capace di parlare anche alle nuove generazioni.

Il brano è stato scritto insieme a Jack Antonoff, suo collaboratore storico, e recupera sonorità più vicine al country degli esordi. Un dettaglio non secondario, perché il personaggio di Jessie porta con sé proprio quell'immaginario: pantaloni muccati, stivali rossi, cappello a tesa larga e tanto spirito di avventura.

Nel suo messaggio, la cantante ha inoltre ringraziato il regista Andrew Stanton e Randy Newman, storico autore delle musiche della saga, scrivendo: "È stato un onore contribuire a un universo creativo che ammiro da tutta la vita". Per poi concludere: "È un'avventura che intendo vivere all'infinito e oltre!".

Da Hunger Games a Pixar, Taylor Swift continua a puntare sul cinema

Taylor Swift

La canzone per Toy Story 5 non è il primo incontro tra Taylor Swift e il grande schermo. In passato la cantautrice aveva già scritto brani per Hunger Games, Hannah Montana - Il film, Appuntamento con l'amore, Cats e La ragazza della palude.

Questa volta, però, alza il livello entrando in un franchise super amato da intere generazioni. Toy Story 5, poi, arriva con un tema estremamente contemporaneo, quello dello scontro tra giocattoli e tecnologia: nella vita di Bonnie entra infatti Lilypad, un tablet che rischia di spostare l'attenzione della bambina dal vecchio gruppo di giocattoli a un nuovo tipo di intrattenimento tutto digitale. Una premessa che sembra perfetta per Pixar, sempre abilissima nel trasformare un'idea semplice in una riflessione più grande sul tempo che passa.

Nel cast vocale del film sono previsti nuovi ingressi - tra cui, nella versione italiana, quello di Sal Da Vinci - e alcuni cambiamenti nei ruoli storici, mentre Andrew Stanton torna a guidare il franchise con un capitolo chiamato a raccogliere un'eredità pesantissima. L'arrivo di Taylor Swift nella colonna sonora aggiunge inevitabilmente un livello di attesa in più: non solo per i fan della saga, ma anche per gli Swifties, che avevano già Toy iniziato a fiutare qualcosa dopo una serie di indizi comparsi negli ultimi giorni.