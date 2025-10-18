Toy Story 5, Woody e Buzz tornano con alcune modifiche nel design legate alla storia

Il ritorno di Toy Story è ufficiale: i giocattoli più amati del cinema si preparano a una nuova avventura che mescola nostalgia e modernità, con alcuni dettagli che puntano a sorprendere soprattutto i vecchi fan.

Un primo sguardo a Toy Story 5 rivela sottili cambiamenti nei design di Woody e Buzz Lightyear che anticipa una trama ricca di ricordi, oltre a nuove avventure. Tim Allen promette una storia "brillante e ingegnosa" diretta da Andrew Stanton.

Woody e Buzz tornano... con qualche dettaglio in più

Dopo anni di attesa, i fan possono finalmente dare un'occhiata al primo banner promozionale di Toy Story 5, che svela piccoli ma significativi aggiornamenti nel design dei due protagonisti. Woody, il cowboy dal cuore d'oro, compare senza la sua iconica stella da sceriffo: un dettaglio che rimanda a Toy Story 4, quando la consegnò a Jessie come simbolo di fiducia e passaggio di testimone. Al suo fianco, Buzz Lightyear sfoggia una nuova stella sul petto, indizio che potrebbe suggerire una "ri-deputazione" da parte dell'amica o forse un rinnovato ruolo di comando tra i giocattoli.

Ma non si tratta solo di look. Secondo le anticipazioni di Toonado.com, la trama di questo nuovo capitolo - scritto e diretto da Andrew Stanton, già autore di Wall·E e Alla ricerca di Nemo - vedrà Jessie a capo della stanza di Bonnie, mentre i nostri eroi si troveranno ad affrontare un inedito nemico: Lilypad, un tablet animato dall'aria anfibia che incarna la sfida del digitale contro il mondo dei giocattoli tradizionali.

In parallelo, un esercito di cinquanta Buzz Lightyear bloccati in play mode creerà un caos degno delle migliori sequenze action della saga.

Tim Allen promette una rinascita

Il doppiatore storico di Buzz, Tim Allen, è tornato in cabina di registrazione per quella che definisce una delle avventure più sorprendenti della sua carriera. In una recente intervista, l'attore ha confessato: "Posso dire che riguarda molto Jessie. Tom [Hanks] e io - Woody e io - ci riallineiamo." Allen ha poi aggiunto che il film avrà un'apertura "incredibile", con una sequenza che coinvolge l'armata dei Buzz Lightyear.

Il leggendario Space Ranger non sarà però solo: accanto a lui torneranno Joan Cusack (Jessie), Tony Hale (Forky), Ernie Hudson (Combat Carl) e nuovi ingressi come Conan O'Brien nel ruolo di Smarty Pants e Anna Faris, che darà voce all'antagonista Lilypad. Il tutto, in vista dell'uscita nelle sale fissata per il 19 giugno 2026.

Allen ha sottolineato come il progetto sia nato da un'autentica spinta creativa e non solo economica: "Non credo che sia una questione di soldi. Se non avessero avuto una sceneggiatura brillante, non l'avrebbero fatto. È davvero ingegnosa."

Con Toy Story 5, la sfida è chiara: raccontare il valore dell'amicizia e della memoria in un mondo dominato dagli schermi. E se Woody e Buzz ci hanno insegnato qualcosa, è che anche nel tempo dei tablet, i giocattoli hanno ancora molto da dire.