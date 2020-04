Top Gun: Maverick, Val Kilmer ha supplicato Tom Cruise per tornare nel sequel

Top Gun: Maverick, sequel del famoso film che ha portato al successo Tom Cruise negli anni '80 e che i fan aspettavano da decenni da vedere, vedrà anche il ritorno di Val Kilmer che però ha ammesso di aver supplicato la produzione e lo stesso protagonista di poter vestire ancora i panni di Iceman.

Tom Cruise con Val Kilmer in Top Gun

A inizio aprile è stata pubblicata l'autobiografia dell'attore, in cui ha raccontato una serie di aneddoti interessanti inclusi alcuni episodi riferenti alla sua esperienza in Top Gun. Il nuovo libro di Val Kilmer sulla sua vita e carriera si chiama I'm Your Huckleberry e sfogliando le pagine scopriamo che il personaggio di Iceman non era previsto per questo sequel, ma la star ha dovuto pregare per poter tornare:

"Come cantavano The Temptations nell'epoca d'oro della Mowtown, 'non sono troppo orgoglioso da non supplicare'. I produttori mi hanno voluto, Tom mi ha voluto. Tom non avrebbe potuto essere più fico. Tom ed io abbiamo ripreso da dove avevamo lasciato. Ritrovarci è stato fantastico"

Top Gun: Val Kilmer fece uno scherzo a Tom Cruise durante le riprese

Parte del divertimento di qualsiasi sequel è vedere di nuovo i tuoi personaggi preferiti, quindi sicuramente i fan non avrebbero accettato un altro Top Gun senza Iceman. Nel primo film, il personaggio di Val Kilmer era l'antagonista di Pete "Maverick" Mitchell, ma alla fine la coppia di piloti si è lasciata alle spalle le divergenze. Non sappiamo ancora molto sul ritorno di Iceman anche perché Val Kilmer non è stato ancora visto in nessun trailer o contenuto rilasciato.

Secondo alcune indiscrezioni, Iceman potrebbe avere un ruolo importante nel film, al fianco di Maverick interpretato ancora una volta da Tom Cruise, o forse sarà solo un cameo. La verità potrà svelarla solo il film completo che uscirà a dicembre 2020.