Top Gun 3, Joseph Kosinski descrive il film in un solo aggettivo (e non ci aspettiamo niente di meno)

Il regista del secondo capitolo del franchise con protagonista Tom Cruise ha descritto come sarà il terzo capitolo con una sola parola.

In occasione dell'arrivo in streaming su Apple TV del suo nuovo attesissimo film F1 - Il film, con protagonista Brad Pitt, il regista di Top Gun: Maverick, Joseph Kosinski, ha risposto alle domande del nostro Andrea Bedeschi.

In merito al terzo capitolo del franchise con Tom Cruise nei panni di Pete Maverick e nonostante sia tenuto a mantenere il più stretto riserbo sui dettagli del film, Kosinski ha descritto Top Gun 3 soltanto con un aggettivo.

Top Gun 3 descritto con un aggettivo

In chiusura di intervista, ecco il quesito a Joseph Kosinski: "Ti faccio una domanda su Top Gun 3. Per 'ragioni contrattuali' so che non puoi dare dettagli ma in che punto dello sviluppo si trova il film e se dovessi usare un aggettivo per descrivere il suo mood generale, quale sarebbe?".

Joseph Kosinski ha risposto: "Al momento, Ehren Kruger è in fase di scrittura, è il talentuoso sceneggiatore che ha lavorato a F1 Top Gun: Maverick. Ora starà digitando sul suo laptop, a picchiettare i tasti. È difficile riassumere l'idea alla base con una parola ma direi che è molto ambizioso".

Il successo di Top Gun: Maverick decenni dopo il cult di Tony Scott

A distanza di anni dall'exploit anni '80 del primo Top Gun, Joseph Kosinski nel 2022 ha riportato sul grande schermo Pete 'Maverick' Mitchell, interpretato da Tom Cruise, in Top Gun: Maverick, che più di trent'anni dopo gli eventi del primo film viene richiamato per addestrare una nuova generazione di piloti per una missione pericolosa.

Il cast del film comprende Tom Cruise nel ruolo di Pete 'Maverick' Mitchell, Miles Teller come Bradley 'Rooster' Bradshaw, Jennifer Connelly come Penny Benjamin, Jon Hamm come Vice Ammiraglio "Cyclone" Simpson Glen Powell come Jake 'Hangman' Seresin, Lewis Pullman come Robert "Bob" Floyd, Ed Harris come Contrammiraglio, Monica Barbaro come Natasha 'Phoenix' Trace e Val Kilmer di nuovo nel ruolo di Tom 'Iceman0 Kazansky.