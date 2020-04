Top Gun: Val Kilmer fece uno scherzo a Tom Cruise durante le riprese

Val Kilmer e molti altri membri del cast si dedicavano spesso alle mondanità della vita notturna di San Diego durante le riprese di Top Gun a differenza di Tom Cruise che invece non sgarrava mai rimanendo devoto soltanto alle sue ambizioni, la più grande delle quali era quella di diventare la più grande star dei film d'azione di tutti i tempi. Questa sua dedizione deve aver dato i suoi frutti visto che l'attore ha innegabilmente raggiunto il suo obbiettivo.

A proposito di Top Gun Kilmer ha scritto in 'I'm Your Huckleberry: A Memoir', il suo libro di memorie: "Non volevo quel ruolo e non mi importava del film, la storia non mi interessava. Il mio agente, che rappresentava anche Tom Cruise, mi ha praticamente torturato affinché decidessi almeno di incontrare Tony Scott, dicendo che era uno dei registi più in voga e che non avrei mai potuto permettermi di non incontrarlo visto che, cosa ben più importante, era completamente ossessionato da me."

Tom Cruise in Top Gun

L'attore continua affermando: "Fortunatamente decisi di partecipare al film, le riprese furono uno spasso, io e i ragazzi adoravamo tuffarci nella vita notturna di San Diego. Tom si teneva sempre lontano da noi e dalle nostre scappatelle e aveva una buona ragione per farlo. Fin dal primo giorno si è sempre concentrato su un unico obbiettivo: diventare la più grande star dei film d'azione nella storia del cinema. Passava ogni ora del giorno e della notte a perfezionare le sue acrobazie. La sua dedizione era ammirevole. Ovviamente ancora più ammirevole è il fatto che in seguito sia riuscito a raggiungere il suo obiettivo."

Al fine di iniziare Tom Cruise alle meraviglie della vita notturna di San Diego, Kilmer decise di organizzare un piccolo scherzo: "Gli regalai una bottiglia di champagne estremamente costosa e la posizionai nel mezzo di un gigantesco campo incolto e per fargliela trovare gli feci seguire degli indizi, tipo caccia al tesoro. Io mi nascosi dietro una gradinata e lo osservai trascinare quell'enorme cassa di champagne fino alla sua motocicletta."

Intervistato da Larry King, Val Kilmer ha confessato di essersi divertito molto a recitare con Cruise e che i due sono buoni amici da allora. "Tom è un compagno che rispetto e ammiro molto anche se siamo due creature molto diverse che provengono da galassie distanti tra loro", scrive Kilmer nel suo libro di memorie. I due hanno ripreso i loro iconici ruoli in Top Gun: Maverick, il sequel, la cui uscita è stata posticipata ed è adesso prevista per il 23 dicembre 2020.