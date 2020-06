Top Gun: Maverick, Tom Cruise: "Vedrete Maverick fare cose pazzesche"

In attesa della premiere di Top Gun: Maverick, il secondo capitolo di Top Gun, Tom Cruise ha rivelato che nessuno ha mai fatto quello che ha fatto Maverick in questo film.

Tom Cruise si sta preparando per la premiere di Top Gun: Maverick, che si terrà il 23 Dicembre, e promette che in questo film assisteremo a un Maverick ancora più strabiliante.

I fan hanno atteso per oltre 30 anni il sequel di Top Gun e sono entusiasti di vedere alcuni dei loro personaggi preferiti tornare all'azione. In particolare, Tom Cruise ha generato ancora più aspettativa dopo aver affermato che in Top Gun: Maverick "nessuno ha mai fatto ciò che hanno fatto fare a Maverick e al suo team."

In un'intervista su Express, l'attore ha rivelato di aver avuto una conversazione con il produttore esecutivo, Jerry Bruckheimer, sul non usare la CGI nel film. Questa decisione ha presentato diverse sfide da affrontare da parte del cast e della troupe. E un recente trailer del film mostra fino a che punto sono andati a catturare filmati dal vivo all'interno di un jet F-18 in azione.

"Mi sono reso conto che alcune scene potevamo realizzarle in modo cinematografico" - ha commentato Tom Cruise - "E ho iniziato a esaltarmi per questa grande sfida! Ci chiedevamo "Come lo possiamo fare?", così ho detto a Jerry, "Lo farò se... non lo facciamo in computer grafica. Non ho intenzione di girarlo in CGI."

Questo è un grande cambiamento rispetto all'originale. Negli anni '80, hanno cercato di mettere i piloti sui jet, ma alla fine si sono tutti sentiti male, il ché ha reso inutili le riprese. Nella stessa intervista, Cruise ha rivelato di aver avvertito lo studio che non usare CGI per le riprese del jet, sarebbe stato un processo molto difficile.

"Nessuno lo ha mai fatto prima. Non c'è mai stata una sequenza aerea girata in questo modo. Non so se ci sarà mai di nuovo, a dire il vero." - ha raccontato Cruise.

Nella sua intervista, il produttore Bruckheimer ha aggiunto che tutti gli attori sono stati sottoposti a un regime di addestramento di tre mesi, che li ha preparati a resistere alle forze G. Ha notato che è stato un "duro colpo" per molti membri del cast, soprattutto quando hanno dovuto completare "l'allenamento per la sopravvivenza in acqua". Ma quando si è trattato di Cruise, i trainer hanno detto a Bruckheimer di aver terminato l'addestramento "come farebbero con un 22enne".

Top Gun 2 è ambientato a 30 anni dal film originale del 1986 e, ancora una volta, segue la storia di Pete "Maverick" Mitchell (Cruise). Sebbene molti dei personaggi siano gli stessi, la trama sarà molto diversa. Negli ultimi tre decenni, Maverick è arrivato al grado di Capitano, una posizione che gli dà molte più responsabilità rispetto all'ultimo film. Gli spettatori vedranno anche il figlio di Goose (Anthony Edwards), interpretato da Miles Teller, mentre Val Kilmer tornerà come Iceman.

Oltre ai punti più ampi della storia, i produttori non hanno rivelato molto sulla trama del sequel. Cruise, tuttavia, ha recentemente assicurato ai fan che Top Gun 2 sarà molto più straordinario di qualsiasi cosa abbiano visto.