Top Gun: Maverick, Tom Cruise "mentore fantastico, ma non è qualcuno con cui vorresti correre"

Uno degli interpreti di Top Gun: Maverick ha definito Tom Cruise un mentore fantastico, sottolineandone le abilità atletiche: meglio non correrci insieme.

A parlare del rapporto sul set con la superstar è Jay Ellis, nuovo arrivo del franchise. In un'intervista a Collider, Ellis ha parlato dell'atteso sequel di Top Gun dichiarando:

"Ho avuto la possibilità di lavorare un po' con Tom Cruise. E' stato fantastico. E' un mentore, è un cineasta, ha un punto di vista preciso e lo comunica chiaramente. Ti permette di giocare col tuo ruolo. E si è occupato di noi".

Quando è stato chiesto a Jay Ellis se Tom Cruise, sul set di Top Gun: Maverick, ha dovuto correre, lui ha confermato i rumor sulle sue abilità atletiche anche adesso che la star ha 57 anni:

"Non lo sfiderei in una corsa. Nessuno vuol vedere Tom Cruise correre. Non riesci neppure a vedergli i piedi, è troppo veloce!"

La lavorazione di Top Gun: Maverick è avvolta nel mistero. Per adesso sappiamo solo che Tom Cruise e Val Kilmer riprenderanno i loro ruoli e che il film userà nuove tecnologie nelle scene aeree. Restiamo in attesa di nuovi aggiornamenti.