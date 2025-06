Top Gun 3, lo script sviluppato insieme alla Marina Militare americana

Lo straordinario successo di Top Gun: Maverick ha convinto la produzione a mettere in cantiere un terzo film del franchise con Tom Cruise. Dopo l'apparente fine della saga di Mission: Impossible, ora l'attenzione si è spostata sull'altro grande franchise di successo.

In una recente intervista, il regista Joseph Kosinski ha fornito alcuni aggiornamenti sul progetto in cantiere e sull'evoluzione della lavorazione della sceneggiatura.

Gli ultimi aggiornamenti sullo script di Top Gun 3

"Ehren Kruger sta scrivendo la sceneggiatura proprio in questo momento" ha rivelato Kosinski "È un'idea importante, a cui ho lavorato per quasi un anno, collaborando con alcuni amici della Marina e della Lockheed. E sì, Ehren ci sta lavorando adesso, quindi vedremo come andrà avanti".

Primo piano di Tom Cruise in Top Gun: Maverick

L'idea alla base del terzo film di Top Gun era troppo interessante e non poteva rimanere in un cassetto, secondo il regista:"Si trattava di trovare un'idea che, ancora una volta, rappresentasse una nuova sfida. Qualcosa che aprisse la storia in un modo che non si può ignorare. E penso che l'idea sia davvero ambiziosa. Ed è proprio questo che mi entusiasma".

Il successo di Top Gun: Maverick

A distanza di decenni dall'uscita nelle sale del cult di Tony Scott, Tom Cruise è tornato sullo schermo nel 2022 nel ruolo di Pete 'Maverick' Mitchell, ora collaudatore della Marina e addestratore di giovani e ambiziosi piloti.

Tom Cruise in Top Gun: Maverick

La storia di Top Gun: Maverick prende una piega improvvisamente personale, quando Maverick scopre che tra i suoi allievi c'è il tenente Bradley 'Rooster' Bradshaw, figlio di Goose, il suo defunto miglior amico e co-pilota. Rooster cova dentro di sé del rancore verso Maverick e lo ritiene responsabile dei problemi legati a suo padre e degli ostacoli incontrati in carriera. Nel cast anche Miles Teller, Val Kilmer, Glen Powell e Jennifer Connelly.