Top Gun 3, il personaggio di Tom Cruise affronterà una crisi esistenziale nel sequel

Il regista di Top Gun: Maverick Joseph Kosinski ha fornito un nuovo aggiornamento sul prossimo capitolo del franchise, Top Gun 3, anticipando un dettaglio su Pete 'Maverick' Mitchell.

Kosinski ha descritto la trama del sequel sottolineando che il focus sarà su una crisi esistenziale che vivrà il protagonista indiscusso della saga, interpretato da Tom Cruise.

La crisi esistenziale di Maverick in Top Gun 3

"È una questione esistenziale con cui Maverick deve fare i conti, qualcosa che lo farà sentire piccolo" ha confessato Kosinski, che ha svelato che rimane un'altra storia da raccontare in Top Gun 3.

Tom Cruise in Top Gun: Maverick

"C'è un ultimo volo, ci stiamo lavorando adesso" ha dichiarato il regista. Top Gun 3 sarà quindi l'atto conclusivo del franchise, inaugurato da Tony Scott nel 1986 e proseguito nel 2022 da Joseph Kosinski.

I lavori sulla sceneggiatura di Top Gun 3

Joseph Kosinski attualmente è al cinema con il suo ultimo film, F1, con protagonista Brad Pitt nel ruolo di un ex campione di Formula Uno che torna in pista dopo trent'anni. Kosinski ha confermato che Ehren Kruger, co-sceneggiatore di Top Gun: Maverick, è al lavoro sullo script del terzo film della saga:"Come in tutte le cose, ci vuole tempo per far quadrare tutto, e lo faremo solo se sentiremo di avere una storia abbastanza forte".

Primo piano di Tom Cruise in Top Gun: Maverick

Christopher McQuarrie, sceneggiatore e produttore del primo sequel, aveva dichiarato che lo scheletro del copione era ormai completo. Annunciato ufficialmente nel gennaio 2024, il film dovrebbe includere nel cast anche Miles Teller e Glen Powell.

Nel cast del sequel erano presenti Tom Cruise nel ruolo di Pete 'Maverick' Mitchell, Miles Teller, Val Kilmer, Glen Powell, Jennifer Connelly, Monica Barbaro, Jon Hamm, Ed Harris e Lyliana Wray.