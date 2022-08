Top Gun: Maverick supera anche Avengers: Infinity War nella classifica dei migliori incassi USA

Top Gun: Maverick ha compiuto un altro sorpasso, questa volta ai danni di Avengers: Infinity War, ed è arrivato al sesto posto in classifica dei film con i migliori incassi di sempre negli Stati Uniti.

Nella giornata di sabato il film ha infatti aggiunto altri preziosi milioni di dollari al proprio totale.

Avengers: Infinity War era infatti fermo a quota 678 milioni di dollari ai box office nordamericani, mentre Top Gun: Maverick ha già raggiunto la cifra di 679 milioni di dollari e, al termine del weekend dovrebbe aver superato quota 680 milioni.

A livello globale, invece, il sequel con star Tom Cruise ha raggiunto quota 1.35 miliardi di dollari.

All'inizio del mese il film si era lasciato alle spalle Titanic e ora punta a raggiungere un altro dei successi del MCU: Black Panther che ha incassato 700 milioni di dollari ed è alla quinta posizione della classifica.

Perché il successo di Top Gun: Maverick è (anche) merito di Tony Scott

Per ora sembra invece più difficile raggiungere Avatar che è alla quarta posizione con 760 milioni di dollari. La top 3 è invece composta da Spider-Man: No Way Home con 804.7 milioni, Avengers: Endgame che è al secondo posto con 858.3 milioni e Star Wars: Il risveglio della forza con 936 milioni di dollari.

Top Gun: Maverick è il lungometraggio della Paramount con i migliori incassi di sempre dopo 110 anni di storia.