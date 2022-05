Top Gun: Maverick, ancora primo al box office italiano, vola a 4 milioni

Top Gun: Maverick, Tom Cruise in azione in una scena mozzafiato

Top Gun: Maverick non molla la presa e resiste saldamente in testa al box office italiano per la seconda settimana consecutiva. 36 anni dopo l'originale, il sequel di Top Gun incassa altri 2,6 milioni di euro veleggiando verso i 4 milioni complessivi. Come si legge nella nostra recensione di Top Gun: Maverick, presentato a Cannes come evento speciale, Tom Cruise è tornato nei panni del pilota scavezzacollo Pete Maverick Mitchell a 36 anni di distanza dall'uscita del cult divenuto vero e proprio fenomeno di costume.

Tom Cruise a Cannes 2022: "Non avrei mai permesso che Top Gun: Maverick uscisse in streaming"

Effetto Cannes. Alle spalle di Top Gun: Maverick troviamo il debutto del nuovo film di Mario Martone, l'acclamato Nostalgia, interpretato da Pierfrancesco Favino. 426.000 euro raccolti in 442 sale segnano l'apertura del film in un caldissimo weekend tardo primaverile. Qui la nostra recensione di Nostalgia, che racconta il ritorno di Felice nel rione Sanità, nel ventre di Napoli in cui è nato, dopo quarant'anni.

Nostalgia, Pierfrancesco Favino: "Nel film di Mario Martone parlo come Ibrahimović"

In calo gli incassi di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, terzo con 423.000 euro che lo portano a 13,1 milioni di euro totali. Come sottolinea la recensione di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, il film riparte dagli eventi di Spider-Man: No Way Home, in cui Stephen Strange ha cambiato il volto della realtà aprendo il multiverso. Adesso Strange è costretto a stringere un'alleanza con personaggi vecchi e nuovi mentre si avventura nel multiverso per affrontare un nuovo nemico. Nel cast Elizabeth Olsen, Chiwetel Ejiofor, Benedict Wong, Xochitl Gomez, Michael Stuhlbarg e Rachel McAdams.

Doctor Strange nel multiverso della follia: Il rimpianto nel Marvel Cinematic Universe

Quarto posto per Esterno notte di Marco Bellocchio, estratto della miniserie presentata a Cannes 2022 dove il regista torna a occuparsi di Aldo Moro e dell'Italia degli Anni di Piombo. La versione cinematografica della serie raccoglie altri 105.000 euro arrivando a 370.000 euro complessivi.

Stabile in quinta posizione per Io e Lulù, commedia canina on the road con Channing Tatum che incassa altri 67.000 euro e arriva a 337.000 euro. Nella recensione di Io e Lulù, Esordio alla regia di Channing Tatum e Reid Carolin, si anticipa il focus del film, il difficile rapporto tra un ex soldato affetto da disturbi da stress post traumatico e un cane dell'esercito che il soldato deve scortare al funerale del padrone.