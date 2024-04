Top Gun: Maverick, Lewis Hamilton si rammarica di aver rifiutato un ruolo nel film

La superstar delle corse Lewis Hamilton ha raccontato di aver rifiutato l'opportunità di lavorare con Tom Cruise, cosa di cui ancora oggi si pente.

In una recente intervista alla rivista GQ, il pilota di Formula Uno ha rivelato di aver fatto amicizia con Cruise dopo che l'attore lo aveva invitato sul set del suo film Edge of Tomorrow del 2014. I due hanno continuato a mantenere i contatti - che consistevano nell'invio di messaggi di incoraggiamento da parte di Cruise durante le gare - e alla fine il pilota ha chiesto all'attore di fargli fare parte di un ipotetico sequel di Top Gun, anni prima che Top Gun: Maverick fosse effettivamente realizzato.

Top Gun: Maverick

L'occasione mancata

"Dissi a Tom: 'Amico, se mai farai Top Gun 2, farò anche l'inserviente'. Fammi partecipare", ha ricordato Hamilton.

Una volta iniziata la pre-produzione del sequel, il pilota di F1 ha detto che la star di Mission: Impossible si ricordò della sua richiesta e mise Hamilton in contatto con il regista Joseph Kosinski, che finì per offrire al pilota un ruolo come uno dei piloti del film.

Tuttavia, a causa dei suoi impegni, tra cui la corsa al titolo 2018, e della sua mancanza di esperienza nel campo della recitazione, Hamilton ha dichiarato di aver rifiutato l'opportunità. Ma si è poi pentito della sua decisione una volta visto il film d'azione del 2022 con Cruise, Miles Teller e Glen Powell.

"In primo luogo, non avevo nemmeno preso una lezione di recitazione", ha dichiarato Hamilton. "E volevo deludere nessuno. E poi, in secondo luogo, non avevo proprio il tempo da dedicargli. Ricordo che ho dovuto dirlo a Joe e Tom, e mi ha spezzato il cuore. E poi me ne sono pentito, naturalmente, quando mi hanno fatto vedere il film ho detto: oddio avrei potuto essere io!".

Top Gun: Maverick

Il progetto con Kosinski e Brad Pitt

Anche se il sequel di Top Gun non è stato la porta d'ingresso della star della F1 a Hollywood, poco dopo è arrivata un'altra opportunità di lavorare con Kosinski. Hamilton ha firmato per produrre il prossimo film sulla Formula 1 del regista, interpretato da Brad Pitt, per assicurarsi che il film includa una rappresentazione accurata del campionato internazionale di corse.

"Il mio punto di vista era: Ragazzi, questo film deve essere autentico. Ci sono due gruppi di fan diversi: i vecchi fan originali, che da quando sono nati sentono la musica del Gran Premio ogni fine settimana e lo guardano con le loro famiglie, e la nuova generazione che ha imparato a conoscerlo solo oggi grazie a Netflix", ha spiegato Hamilton. "Ho solo dato loro dei consigli su cosa sono le corse e su cosa, come fan delle corse, sarebbe piaciuto al pubblico e cosa no", ha concluso il pilota.