Top Gun: Maverick, Jon Hamm: "Tom Cruise si è sentito strano a tornare dopo 30 anni"

Per Tom Cruise, però, non è stato così semplice tornare a indossare i panni di Maverick, il divo ha ammesso di essersi sentito strano a tornare nel ruolo che lo ha reso celebre dopo trent'anni, come rivela il collega di set Jon Hamm:

"Il mio giorno sono arrivato sul set, mi sono diretto verso Tom, lui mi ha abbracciato e mi ha detto 'Benvenuto, è così bello averti qui!' Ho vissuto l'esperienza Tom Cruise, è stato grandioso. Ero eccitato, ovviamente gli ho chiesto come si sentisse, gli ho detto 'Deve essere incredibile per te, sei sullo stesso set e nello stesso costume 30 anni dopo. Cosa si prova?' Lui ha ammesso che era 'Davvero strano!'".

Top Gun: Maverick, uno dei film più attesi del 2020, vede il ritorno di Pete Maverick, il talentuoso pilota interpretato da Tom Cruise che ora lavora come istruttore per l'aviazione, ritrovandosi anche a occuparsi di Bradley, il figlio del suo amico Goose, che vuole seguire le orme del padre. Nel cast tornerà anche Val Kilmer nella parte di Iceman, mentre tra gli interpreti ci sono anche Jennifer Connelly, Glen Powell, Miles Teller che interpreterà il giovane Bradley, Jon Hamm e Ed Harris.

Alla regia di Top Gun: Maverick c'è Joseph Kosinski, mentre la sceneggiatura è firmata da Peter Craig, Justin Marks ed Eric Warren Singer.