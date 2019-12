Top Gun: Maverick, il nuovo trailer del sequel con Tom Cruise

Top Gun: Maverick ha ora un nuovo trailer che regala molte sequenze spettacolari dell'atteso sequel con star Tom Cruise che arriverà nei cinema italiani nel 2020.

Dalla sua prima prova nei panni di Pete Maverick sono passati circa 34 anni, ma Tom Cruise sembra tornato alla grande nel suo giubbotto da pilota per sfidare non solo i franchise dei vari supereroi e riprendersi lo scettro di star dell'action, ma anche, forse, per superare in qualche modo il mito di se stesso, nato proprio con quel primo capitolo del 1986. E d'altronde adesso l'attore possiede davvero una patente di volo. Nel trailer compaiono anche le new entry, come Jon Hamm, e tutta la squadra di reclute che Maverick dovrà allenare, ma non c'è molto da fare per loro: è il Tom Cruise show.

Nell'atteso Top Gun 2 rientrerà in azione Pete Maverick, il talentuoso pilota intepretato da Tom Cruise che ora lavora come istruttore per l'aviazione, ritrovandosi anche a occuparsi di Bradley, il figlio del suo amico Goose, che vuole seguire le orme del padre.

Nel cast tornerà anche Val Kilmer nella parte di Iceman, mentre tra gli interpreti ci sono anche Jennifer Connelly, Glen Powell, Miles Teller che interpreterà il giovane Bradley, Jon Hamm ed Ed Harris.

Alla regia di Top Gun: Maverick c'è Joseph Kosinski, mentre la sceneggiatura è firmata da Peter Craig, Justin Marks ed Eric Warren Singer.