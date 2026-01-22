Tom Cruise sarà "irriconoscibile" nel nuovo film di Iñárritu

Attorno a Digger, uno dei film più attesi della prossima stagione, vige il mistero più fitto. Del film che segna la prima collaborazione di Tom Cruise col regista messicano Alejandro G. Iñárritu sappiamo molto poco, ma da una nuova anticipazione apprendiamo che nella pellicola il divo sarà irriconoscibile grazie a un massiccio trucco prostetico.

Per adesso abbiamo visto Tom Cruise solo in silouette nel primo teaser di Digger, ma l'ombra che salta e si muove con una pala in mano sembra sfoggiare un naso finto. World of Reel ha confermato l'impressione, spiegando che nel film ToM Cruise indosserà delle protesi che lo renderanno davvero irriconoscibile.

Che cosa sappiamo di Digger?

Secondo le prime anticipazioni, Tom Cruise interpreterà Digger Rockwell, che viene descritto come un "personaggio alla Les Grossman", di cui abbiamo fatto la conoscenza in Tropic Thunder, commedia satirica di Ben Stiller del 2008.

Nei panni di Grossman, grottesca caricatura del capo di uno studio di Hollywood, Tom Cruise ha rubato la scena agli illustri colleghi creando un personaggio sboccato, egocentrico e sfacciato.

Digger segna il ritorno del regista messicano Alejandro González Iñárritu dietro la macchina da presa dopo Bardo - La cronaca falsa di alcune verità, prodotto in collaborazione con Netflix. Nel cast del film ci saranno anche Emma D'Arcy, Sandra Hüller, Riz Ahmed, John Goodman, Jesse Plemons, Sophie Wilde e Michael Stuhlbarg.

Secondo quanto anticipato, per la pellicola si preannuncia una premiere alla Mostra del Cinema di Venezia anche se è troppo presto per avere certezze. Di recente, Inarritu ha anticipato che Tom Cruise "sorprenderà il mondo con la sua performance nei panni di un potente personaggio globale". Il co-protagonista Michael Stuhlbarg ha affermato che il film è "la cosa più folle a cui abbia mai preso parte". Con premesse come queste, il film sembra davvero imperdibile.