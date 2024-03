Top Gun 3, il produttore: 'Dobbiamo aspettare che Tom Cruise si liberi'

La data di uscita di Top Gun 3 rimane incerta, ma il produttore Jerry Bruckheimer ha fornito un nuovo aggiornamento sul threequel.

Bruckheimer ha parlato con ComicBook dello status del prossimo capitolo di Top Gun e del fatto che Cruise abbia firmato per riprendere il suo ruolo di Maverick nell'acclamato franchise. Non essendo stata fissata una data di uscita per Top Gun 3, Bruckheimer ammette che non sarà possibile stabilire una data di première fino a quando l'agenda sempre più fitta di Cruise non si sarà liberata. "È difficile da dire. Non si sa, non si sa davvero. Non si sa quando accadrà con certezza perché con Top Gun hai un attore che è iconico e brillante. E non so dirvi quanti film Tom farà prima di Top Gun", ha detto Bruckheimer.

La data di realizzazione di Top Gun 3 resta quindi da vedere, dato che i ruoli di Cruise si accumulano. L'attore è attualmente impegnato nelle riprese di Mission: Impossible 8. Le riprese dell'imminente sequel del thriller spionistico sono ricominciate all'inizio del mese e il leggendario attore si è messo ancora una volta alla prova per questo film ricco di azione.

Nel frattempo, Cruise ha recentemente firmato una nuova partnership strategica con la Warner Bros. che lo riunisce allo studio, per il quale sarà protagonista di nuovi film e franchise, mentre è ancora legato alla Paramount. Il suo primo progetto provvisorio dopo il suo ritorno è in lavorazione, mentre i dirigenti della Warner Bros. starebbero facendo pressioni per realizzare il sequel di Edge of Tomorrow.

Inoltre si vocifera che Tom Cruise sarà il protagonista del nuovo film diretto da Alejandro Iñárritu e dell'ultimo film di Quentin Tarantino, The Movie Critic.

Top Gun 3: l'idea originale di Tony Scott per il sequel verrà riutilizzata da Tom Cruise?

Top Gun: Maverick, Tom Cruise in una scena d'azione

Top Gun 3

A gennaio, alcune notizie hanno confermato che Top Gun 3 è in fase di sviluppo presso la Paramount, dopo il successo di critica e commerciale di Maverick del 2022. Matthew Belloni, insider del settore, sostiene che Cruise ha già firmato per il threequel insieme ai co-protagonisti di Maverick, Glen Powell e Miles Teller.

Nel frattempo, Ehren Kruger, che ha scritto la sceneggiatura di Maverick, tornerà a scrivere quella di Top Gun 3. Powell ha recentemente confermato la notizia, esprimendo il suo entusiasmo per la continuazione del franchise cinematografico di lunga data. Intanto qui potete leggere tutto quello che sappiamo sul prossimo capitolo del franchise.