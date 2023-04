Top Gun 3: l'idea originale di Tony Scott per il sequel verrà riutilizzata da Tom Cruise?

Prima del via libera a Top Gun: Maverick, il regista del film originale del 1986 Tony Scott aveva concepito un eventuale sequel del film cult che si sarebbe dovuto focalizzare sulla guerra combattuta con i droni.

Tony Scott è morto tragicamente prima di poter realizzare il sequel, ma aveva avuto un'idea molto interessante e soprattutto moderna. Scott disse che il suo sequel si sarebbe "concentrato su una nuova era di guerra aerea in cui i piloti avrebbero controllato a distanza gli aerei senza pilota" e che "era stato ispirato da un incontro con un giovane pilota dell'aeronautica statunitense che lavorava proprio con i droni".

Fortunatamente, Top Gun 3 potrebbe ripescare questa trama in un sequel in cui Maverick lavora con gli operatori di droni che sono arrivati a sostituire una parte significativa dei piloti della Marina. Come aveva osservato Scott, i piloti di droni sono ancora considerati piloti collaudatori e alcuni di loro hanno addirittura pilotato i droni quando i mezzi sono stati sviluppati per la prima volta.

Al momento non ci sono piani per un eventuale terzo capitolo di Top Gun, ma se l'idea giusta dovesse arrivare Tom Cruise non si tirerebbe indietro. E quell'idea potrebbe essere già venuta in mente a Tony Scott molti anni fa.