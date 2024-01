Top Gun 3, Glen Powell conferma il ritorno: 'Sono certo che c'è un jet che mi aspetta'

Glen Powell conferma il suo ritorno nel ruolo di Hangman in Top Gun 3, film che sarebbe attualmente in fase di sviluppo.

Glen Powell conferma il suo ritorno nel ruolo di Jake (Hangman) in Top Gun 3, film attualmente in fase di sviluppo e sequel diretto di Top Gun: Maverick. Sebbene non si sappiano ancora i dettagli della trama né la data di uscita del film, parlando con Variety, l'attore in ascesa ha recentemente confermato che riprenderà il suo ruolo nel tanto atteso threequel.

"La gente mi guardava come se sapessi cosa sta succedendo. Presto verranno annunciate cose divertenti... ma per me erano cose riservate. Parlo sempre con Joseph Kosinski, Cruise e Jerry Bruckheimer. C'è qualcosa che sta accadendo e sembra molto eccitante. Non so quando tornerò... sono sicuro che c'è un jet che mi aspetta in futuro", ha detto Powell.

Top Gun 3

Nonostante il precedente scetticismo sul coinvolgimento di Tom Cruise in Top Gun 3 dopo il finale di Top Gun: Maverick, l'attore sarà ancora una volta il volto del threequel. Questa volta, però, si prevede che sarà affiancato dai nuovi piloti d'élite già introdotti nel sequel di Joseph Kosinski del 2022. Tra questi, Rooster di Miles Teller - figlio di Nick Bradshaw, cioè Goose - e Hangman di Powell. Intanto ecco tutto quello che sappiamo su Top Gun 3.

