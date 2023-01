Top Gun 3: cosa sappiamo sul possibile sequel

Dopo una pausa di 36 anni, Pete "Maverick" Mitchell di Tom Cruise ha indossato la sua giacca di pelle ancora una volta e ha preso il volo in uno dei film più emozionanti e di successo del 2022 con Top Gun: Maverick. La pellicola, che ha conquistato sia il pubblico che la critica sbancando il botteghino mondiale, ha fatto riflettere tutti sul futuro del franchise, da Joseph Kosinski e Jerry Bruckheimer a star come Miles Teller: in molti si chiedono quando, o addirittura se, torneremo al cinema per vedere Top Gun 3 nel corso dei prossimi anni.

Top Gun: Maverick, Tom Cruise in un momento del film

Dopo il successo planetario riscosso dal film, i produttori, il regista e alcuni interpreti di Maverick sono stati comprensibilmente interrogati a proposito del loro prossimo passo: sebbene non ci siano state notizie o rapporti ufficiali su un sequel di Top Gun: Maverick, grazie a tutti i record battuti dal secondo capitolo della saga questo sembra essere il momento perfetto per scoprire che cosa i diretti interessati hanno da dire sulla possibilità di un altro film di Top Gun.

Joseph Kosinski ha bisogno di una storia "convincente" per realizzare un terzo film

Top Gun: Maverick, Tom Cruise e Jennifer Connelly in una scena

Secondo quanto riportato da BoxOfficeMojo, Maverick ha incassato quasi 1,5 miliardi di dollari in tutto il mondo ed è proprio per questo motivo che è più che comprensibile pensare che la Paramount Pictures, Tom Cruise e il regista Joseph Kosinski siano oltremodo ansiosi di sfruttare al massimo il successo del sequel dando rapidamente il via libera a Top Gun 3. Tuttavia, a più di sei mesi di distanza dalla sua uscita nelle sale, nessuna delle persone coinvolte nella realizzazione del film ha dato una risposta definitiva sullo stato del progetto e per adesso non sappiamo se prenderà o meno il volo.

Durante il panel Contenders LA3C di Deadline, tenutosi nel dicembre 2022, Kosinski ha parlato di Maverick, del suo successo e di alcune di quelle incredibili acrobazie da capogiro portate a termine da Cruise, prima di discutere il futuro del franchise con un commento aperto: "C'è un'altra storia abbastanza convincente da indurci a tornare per un nuovo capitolo? A me sembra che alla fine di questo film Maverick abbia ancora della benzina nel serbatoio. Non è ancora soddisfatto o pronto a fermarsi."

Tom Cruise sul set di Oblivion insieme al regista Joseph Kosinski

Sebbene Maverick abbia sicuramente ancora "della benzina nel serbatoio", per citare lo stesso Kosinski, convincere Cruise a firmare un contratto con il quale si impegna a portare a termine un altro capitolo di Top Gun potrebbe rivelarsi un compito difficile: in una precedente intervista con Polygon, il regista ha rivelato che Tom, almeno inizialmente, non voleva assolutamente filmare un sequel di Top Gun e ha deciso di farlo soltanto dopo aver letto la sceneggiatura di Maverick.

Jerry Bruckheimer è incerto sul futuro di Top Gun

Il produttore Jerry Bruckheimer sul set di Prince of Persia: The Sands of Time

Jerry Bruckheimer ha avuto un ruolo importante dietro le quinte con il franchise di Top Gun sin dai suoi inizi quasi 40 anni fa e, dopo più di tre decenni, era di nuovo in prima fila con Cruise nel tentativo (splendidamente riuscito) di trasformare il sequel del 2022 in un vero e proprio successo planetario. Detto questo, neanche il leggendario produttore di Hollywood, che ha partorito enormi successi e dato vita alle carriere di innumerevoli A-listers, è in grado di dire niente di certo a proposito di Top Gun 3, come ha rivelato lui stesso durante un'intervista di RadioTimes nell'agosto del 2022:

"Beh, abbiamo lavorato per anni al fine di provare a realizzare il secondo... sì, ci è voluto così tanto tempo. E alla fine Joe [Kosinski], Tom [Cruise] e McQ [Christopher McQuarrie] si sono riuniti e hanno dato vita a un film che amiamo e che il nostro pubblico ama. Non posso dire che cosa porterà il futuro. Se nell'86 mi avessi chiesto: 'Pensi che tra qualche anno uscirà un sequel?' Avrei detto 'forse'. Ma ci sono voluti quasi 40 anni anni per farlo!". Ogni singolo ammiratore della saga di Top Gun spera con tutto il cuore che i commenti di Bruckheimer non significhino che i fan dovranno aspettare altri tre o quattro decenni per vedere ancora una volta Cruise con indosso il suo iconico giubbotto di pelle.

Miles Teller: "Ho parlato di Top Gun 3 con Tom Cruise"

Top Gun: Maverick, Miles Teller in una scena

Durante il tour promozionale del sequel, Miles Teller ha parlato più volte dell'autentico amore che il suo leggendario co-protagonista Tom Cruise prova nei confronti del processo di realizzazione di un film e dell'ammirazione che lui stesso nutre nei confronti della stella del cinema d'azione. A quanto pare, i due sono rimasti in contatto e sembra che Miles abbia parlato di Top Gun 3 con la star hollywoodiana.

Durante un'intervista pubblicata da ET Online, che ha avuto luogo durante il Torneo di golf delle celebrità dell'American Century Championship nel luglio 2022, Teller ha affermato: "Sarebbe fantastico, ma dipende tutto da TC [Tom Cruise]. Dipende tutto da Tom. Ho avuto alcune conversazioni con lui a riguardo. Vedremo." Sebbene Miles non si sia aperto molto su ciò di cui lui e Cruise hanno discusso durante le suddette "conversazioni", l'attore ha parlato di un'idea che lui stesso ha avuto per il franchise, rivelando di voler realizzare uno spin-off tutto suo: "Sto cercando di convincerli a produrre Top Gun: Rooster."