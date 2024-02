Tom Cruise possibile protagonista del nuovo film diretto da Alejandro Iñárritu

Tom Cruise sarà il protagonista del prossimo film, girato in inglese, diretto da Alejandro Iñárritu, progetto che sembra sarà prodotto da Warner Bros e Legendary Entertainment.

Il lungometraggio dovrebbe quindi essere il primo girato dalla star del cinema dopo l'accordo stretto un mese fa con lo studio.

I primi dettagli del progetto

Alejandro González Iñárritu ha scritto nel 2023 la sceneggiatura del progetto insieme a Sabina Berman, Alexander Dinelaris e Nicolas Giacobone. Il team di autori ha già firmato in precedenza Birdman, circa un decennio fa.

Il lungometraggio sarà girato in inglese e, per ora, non è stata svelata la trama della storia. Il filmmaker, nelle recenti settimane, ha incontrato alcuni attori e Tom Cruise sarebbe la prima scelta per il ruolo del protagonista. La star, al termine dell'incontro, avrebbe espresso il suo interesse.

Il film sarà il prossimo progetto di Iñárritu realizzato con uno studio dopo Revenant, in grado di incassare oltre 500 milioni di dollari ai box office.

Cruise ha lavorato con Warner Bros per l'ultima volta in occasione di Edge ot Tomorrow, ma in precedenza ha recitato in Magnolia, Rock of Ages, Intervista col vampiro ed Eyes Wide Shut, oltre a Risky Business.