Tom Cruise in trattative per affiancare Brad Pitt in The Movie Critic di Quentin Tarantino?

La conferma ufficiale non c'è, ma a quanto pare Brad Pitt non sarà l'unico peso massimo a recitare nell'ultimo film di Quentin Tarantino, The Movie Critic. Ad affiancarlo ci potrebbe essere l'eroe di Top Gun: Maverick Tom Cruise. Tarantino potrebbe riunire così, il duo del cult horror Intervista col vampiro trent'anni dopo.

Mission: Impossible – Dead Reckoning Parte Uno, Tom Cruise e Hayley Atwell in una scena d'azione

Secondo The Insneider, sarebbero in corso i negoziati con Tom Cruise che potrebbe comparire nel film con cui Tarantino dirà addio al cinema per dedicarsi alla scrittura di romanzi e saggi. A quanto pare Cruise starebbe "riorganizzando la sua agenda" per concedersi un piccolo ruolo o cameo nel film nonostante gli impegni con Mission: Impossible 8.

I primi dettagli sul film

Secondo i rapporti, Sony Pictures sarà probabilmente il distributore di The Movie Critic, che sarà prodotto da Stacey Sher e uscirà, con molta probabilità, nel corso del 2025. I dettagli sul progetto sono ancora scarsi, anche se sappiamo che sarà ambientato negli anni '70 in California e parlerà di un critico cinematografico che scriveva su una rivista porno e non ha mai sfondato nel mondo della critica.

Django Unchained e C'era una volta a... Hollywood, il buddy movie secondo Tarantino

Come ha anticipato Tarantino, la storia si baserà su "un uomo che è realmente esistito, ma non è mai diventato famoso, e che scriveva recensioni per un giornaletto porno. Scriveva di film mainstream ed era il critico di riserva. Penso fosse davvero bravo. Era terribilmente cinico. Le sue recensioni erano a metà tra un giovane Howard Stern e quello che scriverebbe Travis Bickle se fosse stato un critico cinematografico".

Tarantino ha aggiunto: "Ha scritto come se avesse 55 anni, ma era solo un trentenne ed è morto prima di diventare quarantenne. Non è stato chiaro per un po', ma ho fatto alcune ricerche e penso abbia perso la vita a causa dell'alcolismo".

Sarà Brad Pitt a interpretare il critico o avrà un ruolo diverso? Lo scopriremo più avanti.