Mission: Impossibile 8, Tom Cruise insanguinato e in fuga nelle foto e nei video dal set

Ancora in lavorazione Mission: Impossibile 8. Mentre le riprese sono in corso a Londra, nuovi video e foto dal set anticipano una sanguinosa sequenza action che vede coinvolta la star Tom Cruise.

Nel video diffuso su X da TomCruiseNavy vediamo Tom Cruise che corre per le strade di Londra con gli abiti insanguinati durante una sequenza d'azione. Le foto successive mostrano una massiccia presenza militare vicino all'iconico orologio del Big Ben.

Precedenti foto (poi cancellate dal web) mostravano Ethan Hunt alla guida di una Jeep malconcia e coperta di polvere.

Per via dei ritardi nella produzione causati dallo sciopero SAG-AFTRA dello scorso anno, le riprese di Mission: Impossible 8 sono riprese solo di recente nel Regno Unito, dove è stato girato anche Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte Uno. Gran parte di Dead Reckoning è stato girato nel Derbyshire e nel Peak District, incluso il tanto discusso incidente ferroviario in una cava vicina durante una delle scene più drammatiche del film.

Tom Cruise è ancora Ethan Hunt

In Mission: Impossible 8 Tom Cruise riprenderà il ruolo di leader operativo del FMI Ethan Hunt. Il film dovrebbe riallacciarsi agli eventi di Dead Reckoning,in cui Ethan Hunt combatte il malvagio Gabriel (Esai Morales). Nel cast anche Ving Rhames, Simon Pegg, Pom Klementieff, Hannah Waddingham e Hayley Atwell. Il regista Christopher McQuarrie ha ammesso che Cruise starebbe pensando a dare un finale al franchise, ma a quanto pare l'ottavo capitolo non sarà l'ultimo.