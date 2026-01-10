Tom Hiddleston svela chi è il suo Spider-Man preferito, scatenando le ipotesi dei fan su Avengers: Doomsday

Tom Hiddleston, interprete di Loki nel MCU, ha svelato chi è il suo Spider-Man preferito in una nuova intervista, dando inoltre via a molte ipotesi e teorie legate ad Avengers: Doomsday.

Il film, in arrivo a dicembre 2026, segnerà il ritorno dei fratelli Russo alla regia di un progetto targato Marvel e di altri amati interpreti del MCU.

Il commento di Tom Hiddleston che ha scatenato le teorie

Per ora la presenza di Spider-Man in Avengers: Doomsday non è stata ancora confermata, tuttavia negli ultimi mesi si è ipotizzato il coinvolgimento nel progetto anche di Tobey Maguire e Andrew Garfield dopo il successo ottenuto con Spider-Man: No Way Home. I fan potranno forse capire se Peter Parker, in una o in più versioni, sarà presente nel lungometraggio grazie agli eventi raccontati in Spider-Man: Brand New Day (di cui potete leggere la nostra recensione).

Spider-Man: No Way Home, Tom Hollandin una sequenza

Tom Hiddleston, durante il podcast Happy Sad Confused, ha svelato chi preferisce tra i tanti interpreti del supereroe. L'attore ha risposto in modo chiaro, e un po' sibillino: "Per motivi che non posso rivelare, Tom Holland".

Il commento ha, ovviamente, spinto molti fan del MCU a chiedersi se i due attori hanno realizzato delle scene insieme in uno dei prossimi film. Dallo studio, attualmente, non emergono indiscrezioni e non resta quindi che attendere per scoprirlo!

Il ritorno di Peter Parker

Holland, parlando della prossima avventura di Spider-Man in arrivo nelle sale, aveva dichiarato: "Sembra davvero che non stiamo realizzando il quarto film. Stiamo facendo il primo film di un nuovo capitolo... Questa è una rinascita. È qualcosa di completamente nuovo".

L'attore aveva quindi aggiunto: "Il nuovo costume è progettato in modo completamente diverso rispetto alle versioni precedenti. È molto più flessibile, quindi possiamo esplorare lati del personaggio che prima non mi era possibile mostrare".