Avengers: Doomsday, Alan Cumming racconta l’incidente sul set: "Ho fatto male a Pedro Pascal"

Alan Cumming sarà una delle tante star che parteciperanno al prossimo film del Marvel Cinematic Universe, Avengers: Doomsday. L'attore riporterà sul grande schermo uno dei suoi personaggi più noti, il mutante Nightcrawler.

Cumming è uno dei membri del cast che fa parte del gruppo degli X-Men della saga targata 20th Century Fox, che debutterà nel MCU. Ospite al Jimmy Kimmel Live!, l'attore ha raccontato una disavventura vissuta durante le riprese del film nel quale è rimasto coinvolto Pedro Pascal.

L'incidente di Alan Cumming con Pedro Pascal

La star ha dichiarato di aver fatto involontoriamente male al collo del suo collega: "La cosa divertente è che la mia prima scena con Pedro [Pascal]. Si è fatto male al collo ed è dovuto tornare a casa. Ho messo KO Pedro" ha ammesso Cumming. Kimmel ha ironizzato, affermando di essere sempre stato convinto che Pascal fosse fatto di gomma e ha chiesto a Cumming se l'incidente è avvenuto durante una scena di combattimento.

Pedro Pascal in una scena de I Fantastici 4: Gli inizi

"No, non stavamo combattendo" ha risposto Cumming "No, no. Eravamo insieme in una scena. E non stavamo combattendo, no. Ma lui ha queste braccia lunghe e tutto il resto, quindi è piuttosto complicato. Io ho una coda, ma in quel momento non la indossavo. E Pedro non aveva neanche le braccia addosso".

Alan Cumming ha spiegato che Pedro Pascal ha dovuto sottoporsi alla cosidetta 'cupping therapy' per alleviare l'infortunio al collo.

Il ritorno degli X-Men sul grande schermo

L'ultimo trailer di Avengers: Doomsday ha confermato ufficialmente il ritorno degli X-Men, incluso Nightcrawler interpretato da Alan Cumming. Al suo fianco torneranno Patrick Stewart come Professor X, Ian McKellen come Magneto, Rebecca Romijn come Mystica, James Marsden come Ciclope, Kelsey Grammer come Bestia e Channing Tatum come Gambit.

L'incidente di Cumming con Pedro Pascal conferma anche l'incrocio degli X-Men con i Fantastici Quattro che torneranno sul grande schermo: Pedro Pascal nel ruolo di Reed Richards/Mr. Fantastic, Vanessa Kirby nel ruolo di Sue Storm/Donna Invisibile, Joseph Quinn nel ruolo di Johnny Storm/Torcia Umana e Ebon Moss-Bachrach nel ruolo di Ben Grimm/Cosa.