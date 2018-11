Titanic: Matthew McConaughey ricorda l'audizione per il ruolo di Jack

Matthew McConaughey sognava di diventare il re del mondo. L'attore si è presentato al provino di Titanic nella speranza di ottenere il ruolo di Jack, ma non ce l'ha fatta.

Il texano Matthew McConaughey, prossimamente al cinema col drammatico Cocaine - La vera storia di White Boy Rick, ha raccontato l'audizione nel corso di una recente intervista: "Mi sono presentato al provino per Titanic. Volevo davvero quel ruolo. Ho fatto l'audizione insieme a Kate Winslet, mi sembrava che fosse andata bene. Me ne sono andato piuttosto fiducioso che mi avrebbero richiamato, ma non lo hanno fatto."

Il ruolo di Jack, come sappiamo, è andato a Leonardo DiCaprio, lanciandolo nello stardom. McConaughey commenta scherzosamente: "Forse avrei dovuto tornare indietro, prendere in disparte l'agente e digli 'Io e te dobbiamo fare due chiacchiere in quel vicolo".

Con un Oscar in tasca, oggi Matthew McConaughey è orgoglioso della propria carriera e non rimpiange i ruoli a cui ha detto no, tutti tranne uno: "Ho rifiutato L.A. Confidential, credo che si trattasse del ruolo di Guy Pearce. E' un film che ho amato moltissimo e ancora oggi mi ripeto 'Sarebbe stato così bello farne parte'."

