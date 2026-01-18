Titanic, James Cameron sbotta per l'ennesima domanda sul finale: "Non chiedetemi del fottuto relitto!"

Il regista e produttore del kolossal con Leonardo DiCaprio e Kate Winslet è spazientito per le continue domande sulla morte di Jack Dawson.

Ospite del podcast di The Hollywood Reporter, Awards Chatter, James Cameron ha ripercorso diverse fasi della sua incredibile carriera cinematografica prima di tornare a parlare, per l'ennesima volta, del discusso finale di Titanic.

L'annoso dibattito sul fatto che Jack (Leonardo DiCaprio) avrebbe potuto sopravvivere alle gelide acque dell'Oceano Atlantico o salire semplicemente sul relitto improvvisato insieme a Rose (Kate Winslet) è tornato al centro della discussione e James Cameron ha risposto con un pizzico di esasperazione.

James Cameron stufo delle domande sul finale di Titanic

"Non chiedetemi del fottuto relitto, gente!" ha esclamato Cameron, ormai stanco di ricevere sempre la stessa domanda. Nonostante ciò, agli ascoltatori del podcast il regista ha fornito un'altra volta una risposta sull'argomento.

"Guardate, siamo arrivati persino a fare un esperimento per vedere se Jack avrebbe potuto in qualche modo sopravvivere, o se entrambi avrebbero potuto salvarsi, e la gente nemmeno ha ascoltato la risposta quando l'ho data" ha spiegato il regista di Titanic.

Leonardo DiCaprio e Kate Winslet in una scena di Titanic

"La risposta è che, se Jack fosse stato in qualche modo un esperto di ipotermia e avesse saputo nel 1912 ciò che oggi sappiamo grazie alla scienza, è teoricamente possibile, con molta fortuna, che avrebbe potuto sopravvivere. Pertanto, la risposta è no, non avrebbe potuto farcela. Non c'era modo. Le condizioni non erano soddisfatte. Non avrebbe potuto sapere quelle cose".

La straordinaria carriera di James Cameron

La chiacchierata di James Cameron nel podcast conferma l'incredibile maniacalità del suo lavoro puntiglioso sul set e nella preparazione delle sue creazioni per il grande schermo che hanno fruttato miliardi di dollari e l'elogio della critica.

Di recente, James Cameron è diventato il primo e unico regista ad avere all'attivo quattro film da oltre un miliardo di dollari. Oltre a Titanic, anche i suoi tre film di Avatar hanno superato il miliardo di dollari ciascuno, con Avatar (2009) e Avatar: La via dell'acqua (2022) che hanno superato entrambi i 2 miliardi di dollari d'incasso.