Titanic: Kate Winslet ha sorpreso Leonardo DiCaprio nella scena più imbarazzante

Una delle coppie più belle di Hollywood è sicuramente quella formata da Kate Winslet e Leonardo DiCaprio, amici fraterni dal 1997 quando si ritrovarono insieme sul set di Titanic dove iniziarono le riprese con una scena molto imbarazzante.

I due attori, giovanissimi all'epoca, interpretavano la coppia formata da Rose De Witt Bukater e Jack Dawson che si innamora tra le onde dell'Oceano durante una delle tragedie più celebri della storia. Sul set diretto da James Cameron, Kate Winslet e Leonardo DiCaprio iniziarono le riprese con la scena più imbarazzante di tutto il film, quella in cui Rose è nuda sul divano e Jack deve ritrarla.

Kate Winslet e Leonardo DiCaprio in una famosissima scena del film Titanic

La loro amicizia è iniziata proprio lì, quando Kate Winslet ha rotto il ghiaccio spogliandosi nuda di fronte al timido Leonardo DiCaprio che, per l'imbarazzo, ha sbagliato anche battuta chiamando letto il divano, battuta che tutti ricordiamo bene e che James Cameron decise di lasciare nel girato, perché fu una reazione molto genuina e perfetta per il momento.

Dopo questo primo incontro andato poi più che bene, Kate Winslet e Leonardo DiCaprio hanno continuato a girare Titanic con maggior tranquillità trovando subito una connessione personale straordinaria. Come tutti sappiamo, il film è stato un enorme successo in tutto il mondo e, ancora oggi, viene ricordato come uno dei film di maggiore incasso di tutti i tempi. Un successo che portò Kate Winslet e Leonardo DiCaprio alla fama, facendoli diventare due degli attori più conosciuti e richiesti di Hollywood.

La loro amicizia, inoltre, continua a far sognare i fan che vorrebbero vederli insieme in una love story, ma i due sono buoni amici. Ci sono molti modi in cui i due hanno mostrato il loro amore e rispetto per l'altro, come quando Leonardo DiCaprio ha accompagnato l'amica del cuore lungo la navata al suo terzo matrimonio.