Titanic, James Cameron non voleva 'My Heart Will Go On': 'Il mio film è grandioso anche senza canzoni'

Il regista del kolossal del 1997 riteneva che la hit di Céline Dion non fosse così fondamentale per il successo del film.

Titanic è considerato uno dei più grandi film di tutti i tempi e diversi sono gli elementi del kolossal di James Cameron che lo hanno reso così iconico. Oltre alla tragica vicenda del transatlantico affondato nelle prime ore del 15 aprile 1912, e la struggente storia d'amore tra Jack Dawson (Leonardo DiCaprio) e Rose DeWitt Bukater (Kate Winslet), a contribuire al successo del film è anche la canzone My Heart Will Go On di Céline Dion.

Tuttavia, inizialmente James Cameron non era affatto convinto di inserire la canzone nel film. Ora è impossibile non associare quelle note al film di Cameron e all'epoca dell'uscita nelle sale cinematografiche del kolossal, non c'era radio che non trasmettesse le voce di Céline Dion mentre canta quel brano.

Kate Winslet e Leonardo DiCaprio in una scena romantica di Titanic

La rivelazione della cantante

È stata proprio Céline Dion a raccontare questo aneddoto sulla lavorazione di Titanic. In un'intervista rilasciata a Vogue, alla cantante è stato mostrato l'outfit indossato alla serata dei premi Oscar 1998, con una replica del celebre 'cuore dell'oceano' al collo. Ma Dion ha deciso di svelare un dettaglio inedito:"C'è una grande storia dietro questa foto, perché James Cameron, il regista del film, non voleva nessuna canzone. Disse 'Il mio film è abbastanza grande, non ho bisogno di nessuna canzone'". In seguito, James Horner, compositore delle musiche di Titanic, venne a farle visita a Las Vegas in gran segreto:"Iniziò a suonarci la canzone, mio marito mi stava guardando, io lo stavo guardando e dissi 'James, dovremmo fermarci subito'".

Céline Dion ha svelato anche un altro dettaglio scioccante:"Non volevo cantare la canzone". Ma James Horner non si diede per vinto e spalleggiato dal marito della cantante, Réne Angélil, riuscì a convincere Dion ad entrare nello studio di registrazione. La cantante sapeva che James Cameron non voleva una canzone nel film. Céline Dion entrò in studio e registrò la canzone all'unico scopo di presentarla a Cameron; la canzone che si sente sui titoli di coda è la prima e unica registrazione di My Heart Will Go On effettuata dalla cantante, riluttante perché reduce da un periodo molto fortunato con Because You Loved Me e La bella e la bestia. Grandi successi ma non paragonabili a ciò che diventerà in tutto il mondo la canzone di Titanic.