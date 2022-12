Titanic: James Cameron svela in un video come è nata la battuta "Sono il re del mondo"

Il regista James Cameron, in un video condiviso online per il 25esimo anniversario dell'uscita nelle sale di Titanic, ha svelato la genesi di una delle battute più famose.

James Cameron ha svelato come è nata una delle famose battute di Titanic pronunciate da Leonardo DiCaprio nel ruolo di Jack Dawson.

In occasione del venticinquesimo anniversario dell'uscita del film nelle sale americane, il regista in un video ha spiegato la genesi della frase "sono il re del mondo" urlata da Jack a bordo dell'imbarcazione.

James Cameron, parlando con la rivista, ha raccontato che Jack Dawson all'inizio del film Titanic è pieno di entusiasmo e voglia di vivere, avendo vinto un biglietto per il viaggio e non avendo alcuna preoccupazione in quel momento, sentendosi invincibile. Il regista inizialmente aveva fatto "ululare come un lupo" Leonardo DiCaprio per una decina di volte, pensando che quella situazione avrebbe rappresentato bene le emozioni che prova il personaggio.

Titanic e gli altri: 5 grandi cult che non hanno avuto un sequel

Il regista ha poi sottolineato: "La scena era grandiosa, ma mancava qualcosa. Improvvisamente mi è venuta l'idea di fargli dire la frase. E gli ho detto via radio 'Dì: Sono il re del mondo'. E lui è rimasto un po' spiazzato".

Cameron ha quindi ribadito a DiCaprio che doveva interpretare in modo convinto quella battuta e lui si è lasciato andare, agitando le braccia e urlando la battuta, dando così vita a uno dei momenti più ricordati dai fan del film.