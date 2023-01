Titanic: James Cameron dà una risposta definitiva al dilemma della porta

Il regista James Cameron ha rigettato, ancora una volta, le tesi dei fan secondo cui Jack avrebbe potuto salvarsi in Titanic. Quella su cui galleggiava non era una porta.

Nonostante siano passati 25 anni dall'uscita nelle sale di Titanic, film che ha fatto la storia del cinema, i fan continuano a portare avanti la tesi secondo cui Jack (Leonardo DiCaprio) avrebbe potuto tranquillamente salvarsi.

A dare una risposta definitiva ci ha pensato il regista James Cameron, spiegando come Jack e Rose non stessero galleggiando su una porta. "Tecnicamente non si tratta di una porta, ma di un pezzo di rivestimento della sala di prima classe della nave. Entro otto minuti al massimo Jack avrebbe perso i sensi in quella posizione" ha dichiarato durante un panel di Titanic ai TCA di quest'anno.

Non è la prima volta che Cameron si trova a rigettare le bizzarre tesi dei fan. Il mese scorso aveva infatti dichiarato di come avesse condotto un'analisi forense approfondita con un esperto di ipotermia che ha riprodotto la zattera del film. E dunque sì, Jack non poteva salvarsi in alcun modo.

Titanic tornerà nei cinema a febbraio 2023 con un'edizione rimasterizzata in 3D 4K HDR e in HFR. La strategia sembra ripercorrere le scelte compiute con Avatar, anche in questo caso con la regia firmata da James Cameron, che dal 23 settembre ha riproposto al pubblico in versione rimasterizzata per anticipare l'uscita di Avatar: La via dell'acqua.