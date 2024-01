Thunderbolts: Geraldine Viswanathan sostituirà Ayo Edebiri nel cast del film Marvel

Geraldine Viswanathan sostituirà Ayo Edebiri nel cast del film Marvel Thunderbolts, le cui riprese inizieranno nelle prossime settimane.

La star di The Bear, come accaduto in precedenza con Steven Yeun, ha dovuto rinunciare al progetto a causa di alcuni impegni presi in precedenza che le rendono impossibile essere disponibile sul set.

I dettagli del progetto Marvel

Le riprese di Thunderbolts sono state più volte posticipate a causa degli scioperi degli sceneggiatori e degli attori avvenuti nel 2023.

Geraldine Viswanathan reciterà così accanto a Florence Pugh nel ruolo di Yelena Belova, Sebastian Stan che sarà nuovamente il Soldato d'Inverno, David Harbour che interpreta Red Guardian, Julia Louis-Dreyfus che ha il ruolo di Valentina Allegra de Fontaine, Wyatt Russell nei panni di US Agent, Hannah John-Kamen che è Ghost, e Olga Kurylenko nel ruolo di Taskmaster.

Thunderbolts: qual è la possibile bomba che sarà sganciata nel film?

Geraldine Viswanathan prenderà il posto di Ayo Edebiri, mentre Lewis Pullman ha sostituito Steven Yeun. L'attrice ha recitato in progetti come Cat Person, Beanie Bubble e Drive Away Dolls.

Il film Thunderbolts sarà diretto da Jake Schreier e, per ora, i Marvel Studios non hanno svelato i dettagli della trama.

Al centro della trama ci sarà un gruppo di villain che dovranno affrontare delle missioni per conto del governo.

Il lungometraggio arriverà nelle sale nel mese di luglio 2025.