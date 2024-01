Thunderbolts, Steven Yeun: 'Ho abbandonato il film per colpa degli scioperi, ma voglio ancora unirmi al MCU'

Nelle scorse ore è stato confermato l'addio di Steven Yeun a Thunderbolts, film dei Marvel Studios in uscita nel 2025. Adesso, lo stesso attore ha motivato la sua decisione, facendo riferimento ai ritardi causati dagli scioperi.

"Credo che per me il trascorrere del tempo e i cambiamenti avvenuti a Hollywood mi abbiano allontanato dal progetto", ha spiegato Yeun, che avrebbe dovuto interpretare Sentry nel film. "Ma so che Jake [Schreier] farà un lavoro incredibile".

"Ci sono volute molte bozze via e-mail per essere sicuro di trasmettere la sincerità di quanto mi dispiacesse dovermi ritirare dal film", ha dichiarato Yeun. Alla domanda su quale film Marvel vorrebbe lavorare in futuro, Yeun ha risposto: "Credo sia troppo presto per dirlo. Probabilmente avrò fatto infuriare troppe persone, quindi mi limiterò a dire: 'Grazie per avermi preso in considerazione'".

"Ho qualche idea", ha quindi scherzato Yeun. "Ma ho sentito dire che se cominci a parlarne in giro non riceverai mai quelle proposte, quindi me le terrò per me".

Thunderbolts getterà le basi per il debutto degli X-Men nell'MCU?

Thunderbolts, inizialmente previsto per il 2024, è stato posticipato al 25 luglio 2025 a causa dei ritardi provocati dagli scioperi di Hollywood.