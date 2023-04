Thunderbolts, la sceneggiatura scartata e riscritta perché aveva "lo stesso problema di Suicide Squad"?

Thunderbolts è probabilmente uno dei progetti Marvel più interessanti della Fase 5 del MCU, ma lo script iniziale del film pare sia stato scartato e rielaborato per via di un problema di "equilibrio" molto simile a quello che presentava anche il cinecomic DC Suicide Squad.

Ne avevamo già parlato qualche settimana fa, quando vi abbiamo riportato i vari rumor sulla Fase 5 del MCU, ma sembra che la prima stesura della sceneggiatura di Thunderbolts non abbia soddisfatto le aspettative per varie ragioni, una delle quali è stata discussa anche dall'insider Jeff Sneider e John Rocha durante il podcast The Hot Mic.

"Ho sentito dire che hanno scartato il draft degli altri sceneggiatori. E uno dei problemi alla base sembrava molto simile a una delle ragioni per cui non ha funzionato il Suicide Squad di David Ayer" avrebbe spiegato Sneider, come riporta The Direct "C'era troppo focus sui personaggi di Black Widow e non abbastanza equilibrio tra i membri del team. Enfatizzava troppo i personaggi che già conoscevamo".

In effetti, ricorda sempre il sito, il film in passato era stato descritto come "sequel di Black Widow" dal Director of Visual Development Andy Park, e forse era questa l'impronta data dal precedente sceneggiatore Eric Pearson (già sceneggiatore di Black Widow). Ora che lo script è in mano a Lee Sung Jin, però, vedremo come e quanto cambierà l'impostazione della pellicola all'uscita nelle sale di Thunderbolts, in arrivo a luglio 2024.