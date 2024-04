Thunderbolts*, Kevin Feige parla dell'asterisco nel titolo durante la presentazione al CinemaCon

Qualche settimana fa il titolo del film Marvel Thunderbolts è stato modificato con l'aggiunta di un asterisco finale e Kevin Feige ha parlato proprio di questo impercettibile cambiamento dal palco del CinemaCon di Las Vegas.

Il cambiamento del titolo ha insospettito non poco i fan dei Marvel Studios da quando è stato introdotto, ma Kevin Feige stesso si è rifiutato di approfondire il cambiamento al CinemaCon 2024, dichiarando:

"Sì, avrete notato l'asterisco su Thunderbolts. Questo è il titolo ufficiale di Thunderbolts e non ne parleremo più fino all'uscita del film".

La segretezza di Kevin Feige può voler dire solo una cosa: spiegare il significato del titolo significherebbe spoilerare qualcosa di importante sul film. Questo conferma che il titolo ufficiale del film è direttamente legato alla narrazione e contraddice l'idea che l'asterisco sia stato aggiunto come segnaposto in vista di un cambiamento più drastico o che sia stato aggiunto solo per motivi di produzione.

Le teorie sul significato dell'asterisco

Invece, la conferma di Feige sul fatto che sia il titolo "ufficiale" apre la strada a teorie sul perché un asterisco sarebbe stato aggiunto al nome della squadra.

Un asterisco indica che il nome è accompagnato da una nota a piè di pagina non ancora rivelata. Questo non sorprende più di tanto se si considera che la squadra cinematografica differisce sostanzialmente da quella dei fumetti su cui si basa, che era originariamente guidata dal Barone Zemo, suggerendo che si tratta della stessa squadra nello spirito, ma non nella sua composizione tradizionale. I resoconti sui piani originali dei Thunderbolts* affermavano che la squadra sarebbe stata mandata in missione suicida, il che avrebbe potuto portare a una massiccia scissione della squadra a metà o alla fine del film. Anche se ciò non dovesse accadere, sembra probabile che ci saranno dei cambiamenti nei componenti nel corso del film.